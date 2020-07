Notte fonda. Il primo fine settimana dell'ultima stagione in Ferrari di Sebastian Vettel inizia nella maniera peggiore: ovvero non riuscendo a qualificarsi per la Q3 del Gran Premio d'Austria, primo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1.

Vettel è risultato più lento di pochi millesimi rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, ma questi sono bastati al monegasco per finire in Q3 mentre il tedesco sarà costretto a partire in 11esima posizione.

Che la Ferrari in questo weekend fosse in difficoltà era già stato palese nella giornata di ieri, ma oggi le SF1000 sono apparse ancora meno incisive e questa è stata una sorpresa non solo per gli appassionati, ma anche per lo stesso Vettel.

"Ovviamente è una sorpresa. Pensavamo di avere qualcosa di più in tasca. Probabilmente gli altri sono andati in modo più conservativo rispetto a noi", ha ammesso Vettel.

Seb è poi entrato più a fondo riguardo ciò che non gli piace della SF1000 in questo weekend: "Non sono stato molto contento della macchina. Avevamo più sovrasterzo in ingresso curva rispetto a quanto piace a me, ma domani è un altro giorno, una partita differente. Potremmo avere anche condizioni di pista diverse, vedremo".

Sebbene il risultato di oggi sia stato al limite del disastroso, Vettel non demorde in vista della gara di domani: "La gara sarà lunga e credo che in configurazione gara la macchina sia un po' meglio. Cercheremo di essere lì per giocarci le nostre carte".