Dimentica pistola in valigia: Ecclestone arrestato e rilasciato Disavventura per 'Mr.E' in Brasile: arrivato all'aeroporto di Viracopos, nel suo bagaglio è stata trovata un'arma e la polizia locale lo ha subito trattenuto e interrogato, ma aiutato dalla moglie Fabiana e mostrando le prove, l'ex-Padrino della F1 ha avuto via libera per tornare in Svizzera, pagando però una cauzione di 1.200€.

Di: Roberto Chinchero Una disattenzione è costata qualche ora di tensione. Bernie Ecclestone ormai da anni vive facendo la spola tra il Brasile e la Svizzera, e proprio nella giornata di ieri aveva pianificato un volo (privato) tra San Paolo e Losanna per spostarsi nella località di Gstaad, nella quale ha una proprietà. Al momento di imbarcarsi per il suo volo nell'aeroporto di Viracopos, nella città di Campina, la polizia brasiliana ha identificato nel bagaglio a mano di Ecclestone una pistola. È scattato immediatamente l'arresto, ed è stata subito confermata la presenza nel bagaglio a mano di 'Mr.E' una Seecamp Lws32 di fabbricazione statunitense. Ecclestone è stato subito arrestato dalle autorità locali (il reato può portare fino a quattro anni di reclusione in Brasile) ed durante un successivo interrogatorio ha riconosciuto di possedere la pistola da cinque anni, di averla acquistata da un ex meccanico di Formula 1 e di essere sempre stato al corrente che l'arma non fosse registrata. Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus di Formula 1 e sua moglie Fabiana Flosi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Ecclestone ha aggiunto che teneva la pistola nella sua fattoria, all'interno dello Stato di San Paolo, e non aveva idea che fosse nel suo bagaglio a mano quando si è recato all'aeroporto. A rendere credibile la versione fornita da 'Mr. E' è stata soprattutto la mancanza di proiettili. Prima dell'interrogatorio Ecclestone si è rifiutato di chiamare un avvocato avvalendosi dell'aiuto della moglie Fabiana, avvocato anch'essa specializzata in diritto commerciale. Alla fine, Ecclestone se l'è cavata con la sospensione della pena ed il pagamento di una cauzione fissata in 6.000 Reais brasiliani (circa 1.200 euro). Concluse le formalità, e pagata la cauzione, le autorità gli hanno consentito di partire in direzione Svizzera, dove Bernie è atterrato due ore dopo rispetto al piano di volo originale.