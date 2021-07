Cristiano Fiorio nuovo responsabile Alfa Romeo Racing

Torna il cognome Fiorio in Formula 1. Cristiano Fiorio, figlio di Cesare, ex direttore sportivo della Ferrari dal 1989 al 1991, è stato nominato responsabile dell'Alfa Romeo Formula 1 e riporterà a Jean-Philippe Imparato, Alfa Romeo Brand CEO.

A seguito del rinnovo della partnership tra Alfa Romeo e Sauber Motorsport, Cristiano Fiorio assumerà la responsabilità del progetto focalizzato sulla massimizzazione dei risultati e del ritorno degli investimenti, con obiettivi ambiziosi di miglioramento graduale anno dopo anno.

Nato a Torino nel 1972 e sposato con due figli, Cristiano Fiorio ha ricoperto il ruolo di responsabile della Brand Marketing Communication EMEA di FCA, ed è stato in seguito responsabile di Advertising, Digital, Eventi, Sponsorizzazioni e Fiere per tutti i marchi FCA. Nel novembre 2019 ha anche guidato il team che ha lanciato la Nuova 500 BEV.

Fiorio lavora per il Gruppo FCA dal 2013 e negli anni ha ricoperto diverse posizioni: inizialmente responsabile della Comunicazione e dei Servizi Cross-Brand per la regione EMEA, ha assunto la responsabilità della promozione del marchio in tutto il Gruppo, sempre in EMEA, con ulteriori responsabilità per eventi, licenze e merchandising.

In precedenza ha lavorato nel campo dei grandi eventi, del turismo e in aziende specializzate in eventi sportivi, sport e comunicazione di marketing. È membro del consiglio di amministrazione di Basicnet (Superga, Kappa, Sebago, Kway e altri marchi).

La presenza del marchio Alfa Romeo nel Motorsport, e in particolare nella F1, continuerà a giocare un ruolo chiave nel futuro. La Formula 1 è l'ultimo laboratorio del cambiamento, e quindi un territorio chiave per Alfa Romeo nel suo percorso verso l'elettrificazione, con la sua pionieristica Hybrid Strategy, la tecnologia sostenibile e la ricerca infinita dell'efficienza. Oltre a questo, è una piattaforma di marketing globale cruciale.