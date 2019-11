Cosa farà Lewis Hamilton dopo il ritiro dalla Formula 1?

Lo scorso fine settimana, Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo mondiale, il quinto con la Mercedes, squadra di cui ha iniziato a far parte nel 2013.

Tuttavia, ha lavorato con il costruttore tedesco per tutta la sua carriera in F1, visto che ha esordito nel 2007 con la McLaren, quando la squadra di Woking era motorizzata Mercedes.

Il contratto attuale di Hamilton con la Mercedes scadrà al termine del 2020, ma ha ribadito più volte di aver intenzione di proseguire la sua avventura in F1 anche oltre quella data per entrare nell'era dei regolamenti 2021.

"Nulla è scolpito nella pietra, ma sicuramente mi sto godendo quello che sto facendo in questo momento, quindi non vedo alcun motivo per fermarmi, perché amo quello che faccio" ha detto Hamilton.

"Quando c'è una sfida, un enorme cambiamento nel regolamento, è una grande opportunità per usare le mie capacità e le cose che ho imparato per aiutare il team a muoversi nella giusta direzione per sviluppare la vettura in modo più veloce e costante".

"Non mi vedo andare in un'altra squadra. Adoro far parte della Mercedes, di questo marchio e della sua storia".

"L'idea di rimanere con la Mercedes, essendo stato con loro da quando avevo 13 anni, e più coinvolto nella Daimler è piuttosto interessante. Quindi vedremo come va".

Il suo legame di lunga data con la Mercedes lo ha reso il pilota più vincente della storia del marchio con ben 83 vittorie, 60 in più del diretto inseguitore Nico Rosberg.

Ha anche ottenuto più vittorie con lo stesso motorista di qualsiasi altro pilota, compreso Michael Schumacher con la Ferrari.

Le 72 vittorie di Schumacher con la Ferrari indicano che Hamilton è in ritardo di 10 vittorie nella lista di tutti i tempi con lo stesso team. Se Lewis proseguirà con lo stesso trend, però, potrebbe scavalcare il tedesco entro la fine del 2020.

Quando Motorsport.com gli ha domandato se secondo lui Hamilton proseguirà il suo rapporto con la Mercedes una volta smesso di correre, il team principal Toto Wolff ha detto: "Lewis è stato con la Mercedes per tutta la vita ed abbiamo vissuto sette anni molto buoni insieme, nel quale siamo cresciuti sia a livello professionale che di relazione personale".

"Questo va oltre il team, è entrato nel cuore di tutta la Daimler e del board".

"Mercedes è un grande marchio e Lewis Hamilton è un grande marchio, quindi non vedo alcun motivo per cui se saremo in grado di dargli una buona macchina non dovremmo essere la sua priorità".

"Dunque, guardando oltre, gli restano ancora alcuni buoni anni nella sua carriera. Poi vedremo quali opportunità si presenteranno. Se resterà con noi, è certamente qualcosa si cui saremo molto entusiasti".