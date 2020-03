Coronavirus: se necessario la FIA valuterà modifiche ai calendari

La Federazione Internazionale dell'Automobile continua a monitorare la situazione per cercare di contenere al meglio l'epidemia di Coronavirus che da diverse settimane sta stravolgendo i programmi sportivi a livello globale.

Oggi la FIA ha fatto sapere che il suo monitoraggio della situazione, in continua evoluzione, sta proseguendo. Questo anche grazie al lavoro fatto dalle autorità e dai club membri sotto la direzione del professor Gerard Saillant, presidente della commissione medica della FIA.

LA Federazione ha fatto sapere che nei prossimi giorni valuterà i calendari delle categorie del motorsport controllate e, se sarà necessario, prenderà provvedimenti per proteggere al meglio la comunità del motorsport e di tutti gli appassionati.

Dopo l'annuncio fatto dalla FIA è lecito attendersi ulteriori variazioni dei calendari dei campionati che, per altro, sono già stati oggetto di importanti modifiche nelle ultime settimane. Ricordiamo infatti il rinvio ufficiale (anche se ha il sapore di cancellazione) del Gran Premio di Cina di Formula 1 e la cancellazione del Sanya E-Prix.

Il Gran Premio d'Australia di Formula 1 è stato confermato, con l'introduzione di alcune misure speciali per il personale che arriverà dai paesi maggiormente colpiti dal Coronavirus. Vedremo se nei prossimi giorni la FIA riterrà opportuno disputare la prima gara del Mondiale o se, invece, saltarla per motivi di sicurezza e salvaguardare la salute dell'intero personale che corre in F1.