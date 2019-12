Il monegasco si è inserito tra i piloti di vertice della F1 nel 2019, conquistando più pole position di qualsiasi altro pilota.

È anche entrato nella leggenda Ferrari conquistando la vittoria del Gran Premio di casa della Scuderia a Monza, attestandosi come il decimo pilota nella storia del team, in F1, a riuscirci.

Leclerc sarà il primo pilota attuale del team Ferrari di F1 a partecipare al più importante show automobilistico d'Europa, quando si troverà faccia a faccia con i tifosi nell'ultimo giorno al NEC di Birmingham.

Autosport International: Prenota qui i tuoi biglietti

I fan del motorsport avranno anche la rara occasione di vedere Charles rispondere alle loro domande, con il talento della F1 che parteciperà a una sessione di domande e risposte, dal vivo, sul palco.

Oltre che per le sue pole e le sue vittorie, Leclerc ha fatto parlare di sé per essere stato protagonista di due dei momenti più chiacchierati del 2019, il suo duello ruota a ruota con Max Verstappen a Silverstone e la sua intensa battaglia con Lewis Hamilton, per la vittoria della gara di Monza.

Scorrimento Lista Cartellone per Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Foto di: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF90 2 / 4 Foto di: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF90 3 / 4 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, 3° classificato, sul podio, con il suo trofeo 4 / 4 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La sua inaspettata ascesa al vertice dell'automobilismo lo ha visto diventare una superstar a di livello mondiale, parte di un'entusiasmante nuova generazione di piloti.

Il successo del 22enne è stato elogiato dalla comunità del motorsport e ha attratto verso questo sport la generazione più giovane.

"Sono lieto di partecipare all'Autosport International e di avere la possibilità di incontrare tutti i fan britannici", ha detto Leclerc ad Autosport.

"Apprezzo la passione che hanno per il motorsport e in particolare per la Formula 1".

"Sarà una meravigliosa opportunità per sentire l'amore e l'entusiasmo che solitamente sentiamo durante le gare".

"Non vedo l'ora di essere a Birmingham per sentire l'atmosfera unica del motorsport britannico".

Il presidente di Motorsport Network, James Allen ha aggiunto: "È sempre emozionante per i fan vedere da vicino una delle migliori star della F1 e la presenza di Charles Leclerc renderà l'Autosport International un evento da non perdere il 12 gennaio".

"Lo conosco da qualche anno e mi piace immensamente".

"È una grande personalità nel nostro sport".

"Ha un istinto da gara maturo, alleato di una velocità sorprendente e non c'è dubbio che abbia tutti gli strumenti per lottare per il titolo mondiale 2020".

"Quindi, quale miglior modo per dare il via al 70° anniversario della F1 e di Autosport?"

Charles Leclerc si unito alla Ferrari nel 2019, dopo una straordinaria stagione di debutto con l'Alfa Romeo Sauber, nel 2018.

Il pilota monegasco si è rapidamente affermato come preferito dei fan, mettendo a segno due vittorie e dieci podi per la Scuderia.

Insieme ai successi collezionati nelle giornate di gara, Leclerc ha conquistato sette pole position nel 2019, più di tutti gli altri piloti, eclissando il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton.

In precedenza ha vinto sia la GP3 che il campionato di Formula 2.

Una data irrinunciabile per sia per i fan del motorsport che per i professionisti del settore, l'Autosport International offre due giorni commerciali e due giorni riservati al pubblico.

Dal Karting alla Formula 1, i visitatori possono avvicinarsi alle esposizioni di auto da corsa e ad alcune star del motorsport.

Migliaia di visitatori verranno a vedere una combinazione imperdibile di auto, stelle e azione.

Per vedere Leclerc e molte altre superstar del motorsport visitate il sito di Autosport International per prenotare i vostri biglietti. Cliccate qui.