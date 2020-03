Carey si scusa: "La F1 partirà appena sarà garantita sicurezza"

A pochi giorni dall'annullamento del Gran Premio d'Australia, Chase Carey ha voluto scrivere una lettera aperta a tutti gli appassionati e tifosi della Formula 1.

L'AD del circus ha preso in mano carta e penna (ma più probabilmente la tastiera del PC, dato che queste oggi probabilmente non si usano più...) per manifestare il proprio dispiacere in merito alla situazione creata dal Coronavirus, che nel giovedì sera di Melbourne ha costretto inevitabilmente gli organizzatori del primo round stagionale a far saltare tutto.

"Cari fan della F1 - si legge nella lettera del manager statunitense - Volevamo rivolgere alcuni pensieri e manifestare alcune prospettive riguardo ciò che è accaduto la settimana scorsa a causa della pandemia del coronavirus".

"Prima di tutto, le nostre priorità sono la salute e la sicurezza di fan, team e organizzazione della Formula 1, nonché della società in generale".

"Ci scusiamo con tutti gli appassionati colpiti dalla cancellazione del GP d'Australia, così come delle altre gare posticipate. Queste decisioni sono state prese da Formula 1, FIA e promoter locali viste le circostanze in rapida evoluzione, con la convinzione che ciascuna di esse fosse necessaria e giusta. Vogliamo anche estendere i nostri pensieri a tutte le persone già colpite dalla malattia, comprese quelle della famiglia della Formula 1".

"Sappiamo che tutti desiderano sapere cosa succederà alla Formula 1 nel 2020. Oggi non possiamo darvi una risposta specifica perché la situazione è in mutazione continua. Tuttavia, vorremmo iniziare la stagione appena sarà possibile farlo in sicurezza. Stiamo collaborando quotidianamente con esperti e funzionari valutando come procedere nei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati dandovi ogni dettaglio il prima possibile".

"Vi siamo grati per il supporto e la comprensione, augurando il meglio a voi e alle vostre famiglie".

Sinceramente,

Chase

Scorrimento Lista Chase Carey, Chairman, Formula 1 1 / 13 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Chase Carey, Presidente della Formula 1 2 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Chase Carey, Presidente della Formula 1 3 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 4 / 13 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO e Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 5 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO e Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 6 / 13 Foto di: Dirk Klynsmith / Motorsport Images Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO e Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 7 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO e Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 8 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO e Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 9 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 10 / 13 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director del Motorsport, FOM, Chase Carey, Presidente, F1, e Nikolas Tombazis, svelano il regolamento tecnico 2021 della Formula 1, durante la conferenza stampa di presentazione 11 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Michael Masi, Direttore di gara, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO e Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 12 / 13 Foto di: Carl Bingham / Motorsport Images Chase Carey, Presidente, Formula 1 parla con la stampa 13 / 13 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Related video