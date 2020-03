Carey risponde a Hamilton: "Re denaro? Abbiamo fermato il GP!"

Quando gli è stato chiesto quale fosse secondo lui il motivo per cui la Formula 1 aveva deciso di dare il via alla stagione, nonostante questo momendo difficile di tutto il pianeta, durante la conferenza stampa di giovedì Hamilton ha detto: "Siamo qui per il... Re denaro".

"Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui – ha commentato il campione del Mondo – è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante vederci tutti seduti in questa stanza. C’è un mondo che si sta muovendo in una direzione, mentre qui vedo tanti fans in pista già oggi con tutti i rischi del caso".

Il commento di Hamilton è stato successivamente citato durante la conferenza stampa organizzata venerdì dopo la decisione di annullare la gara di Albert Park.

Carey è infatti tornato sulla frase del pilota della Mercedes, sottolineando:"Se il denaro fosse il Re, non avremmo preso la decisione di annullare l’evento" ha detto il pilota statunitense.

"Col senno di poi le cose sembrano diverse, ci sono stati eventi hanno cambiato la situazione. Quando abbiamo deciso di essere qui, a Melbourne si tenevano eventi con grande affluenza di pubblico e con una diversa situazione in generale nel mondo".

"Purtroppo quando i team erano in viaggio verso Melbourne la situazione è cambiata drasticamente, ed è una situazione che abbiamo dovuto affrontare in tempo reale arrivando alla decisione che abbiamo preso".