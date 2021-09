Calendario F1 2022: ecco perché non c'è (ancora) Imola

Fra gli addetti ai lavori gira un calendario di F1 provvisorio discusso a Monza: nella lista delle ventidue gare previste per il 2022 non compare il GP dell’Emilia Romagna, per cui verrebbe da pensare che l’Italia non avrà due appuntamenti il prossimo anno, ma solo il GP d’Italia in programma a Monza l’11 settembre.

Gli appassionati tricolori, invece, non devono affatto perdere le speranze di rivedere un Gran Premio all’Enzo e Dino Ferrari e magari con il pubblico, visto che le due edizioni recenti si sono sempre disputate con le tribune chiuse.

Il promotore F1 ha incasellato le date di tutti i GP che hanno un contratto valido per il prossimo anno, per rispettare gli accordi in essere anche da un punto di vista legale, ma è palese che lo snocciolarsi delle gare 2022 sarà ancora condizionato dagli effetti della pandemia del COVID-19 che non ha ancora smesso di mordere e da alcune che ci risultano in bilico come il GP di Francia per le difficoltà economiche.

E, allora, non deve sorprendere che Imola non sia nella lista attuale delle gare del prossimo anno, ma F1 nelle prossime due settimane dovrebbe far avere una prima bozza di accordo a Formula Imola, perché l’impegno di Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI Italia, per confermare due gare nel nostro Paese non è mai venuto meno.

L’Enzo e Dino Ferrari, quindi, passerà dal ruolo di gara di riserva a titolare, magari con un fee che non sia da prezzo pieno. Vi terremo informati sugli sviluppi, visto che anche il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sta lavorando per trovare i supporti economici che vadano oltre il sostegno della Regione, dopo la riuscita dell’iniziativa legata al Made in Italy di quest’anno.

Ecco la prima bozza del calendario F1 2022

DATA GRAN PREMIO 20 marzo Bahrain 27 marzo Arabia Saudita 10 aprile Australia 17 aprile Cina 08 maggio Miami 21 maggio Spagna 28 maggio Monaco 12 giugno Canada 19 giugno Baku 03 luglio Gran Bretagna 17 luglio Francia 24 luglio Austria 31 luglio Ungheria 28 agosto Belgio 04 settembre Olanda 11 settembre Italia 25 settembre Russia 09 ottobre Singapore 16 ottobre Giappone 30 ottobre Messico 06 novembre Austin 27 novembre Brasile 4 dicembre Abu Dhabi