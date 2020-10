Calendario F1 2021: la bozza propone 23 appuntamenti

La Formula 1 ha presentato ieri alle squadre, durante la F1 Commission, un calendario 2021 che comprenderebbe 23 gare.

Bisogna dire che si tratta di una bozza di date molto ottimistica e che presuppongono un ritorno alla normalità nel prossimo anno, ma la realtà andrebbe letta in un modo più consono a questi tempi: la lista comprende i GP che hanno un contratto in validità con F1 e che via via potrebbero saltare per essere sostituiti dalle gare europee come ci insegna l’esperienza di questa stagione nella quale sono state 13 le gare annullate.

Il calendario 2021 comprende solo due triple e l’aggiunta dell'Arabia Saudita, mentre il Gran Premio d'Olanda verrebbe inserito in una data settembrina, mentre quest’anno avrebbe dovuto aprire la stagione che, invece, tornerà a essere inaugurata dal GP di Spagna che si effettuerà il 9 maggio prima del GP di Monaco previsto per il 23 maggio.

Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com il debutto stagionale avverrà in Australia il 21 marzo e cui farà seguito la settimana dopo il GP del Bahrain. La terza prova sarà il GP della Cina prevista per l’11 aprile a cui farà seguito il debuttante GP del Vietnam due settimane più tardi.

Come avevamo anticipato il GP d’Olanda a Zandvoort formerà una tripla insieme al GP del Belgio e il GP d’Italia che manterranno la loro collocazione dopo la sosta estiva.