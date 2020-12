Budkowski: "Il ritorno di Alonso sarà molto complicato"

Nonostante abbia avuto un assaggio di 2021 in occasione dei test di Abu Dhabi, secondo Marcin Budkowski il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1 non sarà semplice.

Lo spagnolo, lontano dalla massima categoria dal 2018, non è certamente rimasto fermo in questo lasso di tempo avendo conquistato per 2 volte la 24 Ore di Le Mans, partecipato alla Dakar e tentato di prendere parte alla sua seconda 500 Miglia di Indianapolis dopo essere stato costretto al ritiro nel 2017.

Il due volte campione del mondo ha inoltre avuto modo di provare approfonditamente sia la R.S.18 che la R.S.20.

Quest’ultima sarà la vettura con la quale affronterà la prossima stagione di Formula 1 ed in occasione dei test riservati ai giovani piloti, che tante polemiche hanno scatenato visto la presenza di Alonso, lo spagnolo ha percorso 105 chiudendo con il miglior tempo.

Marcin Budkowski, nonostante questa ampia preparazione, crede però che per Fernando il ritorno non sarà affatto facile.

“Penso che si debba considerare lo svantaggio col quale partirà rispetto al resto dei piloti in griglia considerando che non corre in Formula 1 da due anni”.

“Posso capire che per Carlos o Daniel la sfida della prossima stagione con un nuovo team sarà complicata dato che dovranno imparare una differente tipologia di lavoro e dovranno relazionarsi con ingegneri sconosciuti, ma nel caso di Fernando sarà differente considerando la sua assenza prolungata”.

“Per questo motivo abbiamo approntato un programma di test prolungato al volante della vettura del 2018. Vogliamo che ritrovi il ritmo, che ritrovi la condizione fisica e tutto ciò di cui ha bisogno”.

Inoltre, sempre secondo Budkowski, un altro handicap che dovrà affrontare Alonso sarà il ridotto numero di giorni di test invernali diminuito da sei a tre.

“Sarà complicato per Fernando abiturarsi alla vettura in appena un giorno e mezzo di test. Questo varrà per la maggior parte dei piloti, ma in particolar modo per lui vista la sua assenza dalla F1 di due anni”.