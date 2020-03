Brawn: "Per ora i primi 3 GP si fanno, ma tutto può cambiare"

Il Coronavirus ha costretto la F1 a rinviare una gara, ma, di fatto, non ha stravolto il calendario 2020. Le prime gare della stagione, Cina esclusa, si terranno regolarmente nonostante l'epidemia stia mettendo paura a tutto il mondo, motorsport compreso.

Ross Brawn, managing director della Formula 1, è tornato a parlare del Coronavirus e di come il Circus iridato ha deciso di affrontare l'emergenza che, almeno al momento, non obbligherà la F1 a saltare altri gp se non quello posticipato della Cina.

"Al momento è una sfida, stiamo tutti affrontando la sfida del Coronavirus", ha dichiarato Brawn al lancio di 188Bet, nuovo partner della F1. "Penso che la cosa fondamentale sia cercare di mantenere la F1 quanto più sicura possibile. Non possiamo correre rischi inutili, ma non possiamo nemmeno sopprimerci".

"Voglio dire, se l'intera economia si spegnesse completamente questo avrebbe un impatto molto più grave di quello del Coronavirus. Ma il Coronavirus è comunque una minaccia molto seria, per questo dobbiamo prendere le necessarie precauzioni".

Brawn ha anche affermato che la F1 continua a valutare in maniera costante le indicazioni derivanti dai governi delle singole nazioni.

"Stiamo lavorando con le autorità sanitarie locali per decidere quali debbano essere le azioni appropriate da intraprendere", ha dichiarato. "Tutti i team, ad esempio, stanno riducendo al minimo il personale che viaggia. Quindi stiamo prendendo ogni ragionevole precauzione possibile e dobbiamo seguire i consigli delle autorità sanitarie".

"Al momento le prime tre gare si svolgeranno. Ma questa è una situazione che può cambiare da un giorno all'altro. Quindi dobbiamo reagire e rispondere di conseguenza".

Brawn ha anche sottolineato di avere fiducia nelle persone della F1 che stanno lavorando per garantire che il personale del Circus possa continuare a viaggiare nonostante tutte le difficoltà a livello logistico.

"Ci sono tonnellate d'attrezzatura in movimento. Quando abbiamo rinviato il GP di Cina, per esempio, la ragione per cui abbiamo dovuto prendere la decisione in quel momento è che l'attrezzatura stava per partire e non poteva essere bloccata in alto mare".

"Quindi abbiamo dovuto prendere questa decisione e rimandare la gara. Ma abbiamo grandi persone che lavorano per noi e lo fanno da molto tempo. Sanno come affrontare queste situazioni, conoscono tutte le sfide e tutti hanno risposto in modo fantastico per cercare di fare in modo di poter fare tutte le gare".

Related video