Bratches lascerà il ruolo commerciale in Formula 1

L'ex dirigente della ESPN Bratches è stato annunciato nel ruolo di amministratore delegato delle operazioni commerciali quando Liberty ha assunto la direzione della F1 nel gennaio 2016. Da allora ha fatto parte di un team di gestione composto da tre persone insieme al presidente / CEO Chase Carey e al direttore generale degli sport motoristici Ross Brawn.

Il suo compito è stato quello di concentrarsi sull'aumento dei principali flussi di entrate dello sport, vale a dire le tasse di hosting di gara, le sponsorizzazioni e le offerte di trasmissione. Alla fine dell'anno scorso è diventato evidente che Bratches volesse trascorrere meno tempo a Londra e viaggiare per le gare, per passare più tempo con la sua famiglia negli Stati Uniti.

Durante il weekend del GP di Abu Dhabi, Carey ha confermato che Bratches aveva problemi a stare molto tempo lontano da casa e che il suo futuro sarebbe stato discusso dopo l'ultima gara della stagione.

"In termini di Sean, sto discutendo - ha detto Carey - Siamo impegnati. Nessuna decisione è stata presa. Ovviamente Sean, vive una vita unica, in cui ha una famiglia negli Stati Uniti e vive a Londra. Penso che gli piaccia davvero quello che ha fatto, gli è piaciuta l'esperienza. Credo che sia entusiasta del futuro e di dove stiamo andando. Al momento non abbiamo la possibilità di respirare. Quindi quando passeremo questo fine settimana e torneremo a Londra avremo la possibilità di parlare di dove andiamo da qui. Ma non abbiamo preso alcuna decisione."