Che Monaco non fosse la pista preferita della Mercedes lo si poteva intuire, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di ritrovarsela addirittura come terza forza, con la Ferrari a centrare una clamorosa pole position con Charles Leclerc e Max Verstappen a completare la prima fila con la Red Bull.

L'altra sorpresa è che a tenere in alto il vessillo della Casa tedesca non è stato un Lewis Hamilton in ombra, incapace di fare meglio del settimo tempo, ma un Valtteri Bottas che ha mancato l'appuntamento con la prima fila per appena una manciata di millesimi.

Il finlandese non ha nascosto un pizzico di rammarico per la bandiera rossa provocata dall'incidente di Leclerc alle Piscine, che gli ha impedito di tentare un ultimo assalto ad una pole position che curiosamente è stata messa così in cassaforte dal monegasco.

"E' stato un peccato che sia arrivata la bandiera rossa durante l'ultimo tentativo, anche se qui succede. Stavo dando tutto nell'ultimo giro. Nel primo non ero riuscito a fare un tempo sufficiente per la pole, nel secondo mi sentivo un po' meglio, quindi è un peccato" ha detto Bottas.

"Abbiamo fatto dei progressi nel corso del weekend. Non abbiamo ancora trovato una messa a punto perfetta, ma un passo avanti c'è stato in qualifica. Peccato non aver avuto l'ultimo tentativo, ma ci proveremo domani, perché in gara a Monte Carlo può succedere di tutto", ha aggiunto.

