Bottas: "Soddisfatto a metà, ho limitato i danni della Qualifica"

Ad una settimana di distanza, Valtteri Bottas sale ancora sul podio in Austria, ma lo fa da secondo in rimonta al Gran Premio della Stiria.

Il finlandese, dopo il dominio della gara che aveva aperto la stagione 2020 di Formula 1, si è trovato a rincorrere questa volta al Red Bull Ring, complice il piazzamento in seconda fila in Qualifica che lo ha visto incrociare subito le armi con Max Verstappen.

Inutile dire che il poleman Lewis Hamilton è risultato imprendibile anche per quello che è ancora il leader del campionato, visto che fin dalla prima curva è fuggito via lasciando le briciole ai rivali.

"Lewis partiva in Pole Position e scattando bene ha potuto controllare con tranquillità la gara - ha commentato Bottas sceso dalla sua W11 - Da parte mia dovevo recuperare delle posizioni per limitare i danni della Qualifica, ce l'ho fatta arrivando secondo, quindi non è un risultato malvagio. Ieri purtroppo la giornata non è stata il massimo, ma sono riuscito a rimediare abbastanza bene".

Rimedio giunto proprio alla penultima tornata, quando sfruttando il pit-stop posticipato rispetto a tutti gli altri avversari, il pilota della Mercedes ha attaccato Verstappen. La prima volta è arrivata la risposta dell'olandese, ma alla seconda la piazza d'onore è stata sua.

"Pensavo di avere un passo migliore di Max e nel finale l'ho dimostrato superandolo. E' stata una bella battaglia, molto divertente".

Il sorriso di Bottas è però a mezza bocca perché dopo il successo di appena sette giorni fa, c'era la convinzione di poter concedere il bis, che invece viene rimandato all'Hungaroring.

"Avrei potuto essere più soddisfatto, ma le prime due gare dell'anno non sono state male e quindi guardo con ottimismo già a quella della prossima settimana".