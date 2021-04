Bottas: "Sensazioni positive, ma la Mercedes non è perfetta"

Dopo il deludente inizio di stagione in Bahrain, chiuso sul terzo gradino del podio dopo un pit stop disastroso, Valtteri Bottas ha iniziato il weekend di Imola con un passo decisamente diverso.

Il finlandese della Mercedes, infatti, ha ottenuto il miglior tempo sia al termine del primo turno di libere che al secondo, mettendo sempre alle proprie spalle il compagno di team, Lewis Hamilton, con un margine di 41 millesimi al mattino ed appena 10 millesimi al pomeriggio.

Nelle FP2, però, è mancato il confronto diretto con la Red Bull RB16B di Max Verstappen. L’olandese è stato costretto a saltare praticamente tutta la sessione a causa di un problema alla trasmissione che ha messo K.O. la sua monoposto.

Bottas non si è curato di quanto accaduto al talento di casa Red Bull ed ha voluto sottolineare i grandi passi avanti compiuti dalla Mercedes in questo secondo appuntamento stagionale.

“Rispetto al Bahrain ci troviamo su una pista diversa, con una aderenza maggiore. Il weekend è sicuramente iniziato nel migliore dei modi e la nostra vettura aveva un assetto di base già convincente. Ci sono ancora delle cose da ottimizzare, ma nel complesso sono soddisfatto del bilanciamento rispetto a tre settimane fa”.

Se in Bahrain le temperature estremamente elevate possono aver messo in difficoltà la Mercedes W12, il clima rigiro che ha accolto i piloti ad Imola sembra invece aver aiutato la monoposto del team anglo-tedesco.

Valtteri ha parlato di un asfalto con una ottima aderenza sin dai primi giri, complici anche i due turni di libere disputati dai piloti della Formula Regional che hanno contribuito a gommare il circuito.

“La pista ha subito una evoluzione, ma sin dall’inizio l’asfalto ha mostrato un ottimo grip e le sensazioni al volante sono state migliori”.

Il nostro Giorgio Piola ha scovato delle modifiche apportate al diffusore che sembrano aver risolto quei problemi di instabilità che avevano afflitto la W12 sia nei test in Bahrain che nel primo round stagionale.

Bottas non si è voluto sbilanciare in merito a queste modifiche, parlando di una vettura non ancora al 100% ma decisamente più facile da guidare rispetto a quella che si è trovato tra le mani a Sakhir.

“Le sensazioni sono positive, anche se i problemi che abbiamo avuto in Bahrain ci sono ancora. La Mercedes non è ancora una vettura perfetta, ma siamo soltanto alla seconda gara della stagione”.

“Speriamo di avere il tempo per sistemare il tutto, ma certamente abbiamo compiuto dei progressi”.

