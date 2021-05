Terzo gradino del podio e terzo posto nel campionato piloti. Non il miglior week end della carriera per Valtteri Bottas, ma il finlandese conquista 15 punti che gli consentono di sopravanzare Lando Norris nel campionato piloti al termine del GP di Spagna di Formula 1.

La gara per Valtteri inizia sulla difensiva, superato magistralmente dalla Ferrari di Leclerc all'esterno di Curva 3, per poi doversi affidare alla maggior performance della sua W12 per riconquistare il podio. Un terzo posto sotto la bandiera a scacchi che arriva anche grazie ad una valida strategia adottata dal box Mercedes, che consente a Bottas di tornare a casa.

"Credo che il fatto che mi ha reso la gara complicata sia essere rimasto dietro Charles - Leclerc, ndr. - al primo giro. Questo ha compromesso la mia corsa. Avevo un bel passo fin dai primi giri, peccato, ma almeno ho conquistato il podio. Stavo cercando di tenere il passo di Max, eravamo davvero vicini al via, ma non c'era spazio", commenta Bottas al parco chiuso.

"Oggi i dettagli hanno fatto la differenza. Stiamo facendo punti, ma senza gare perfette", conclude il finlandese.