Bottas: "Niente giochi alla Rosberg per battere Hamilton"

Durante le loro quattro stagioni insieme alla Mercedes, Rosberg e Hamilton hanno avuto un rapporto conflittuale fuori dalla pista e a volte si sono scontrati anche al suo interno.

Ma mentre alcuni hanno suggerito che Bottas potrebbe trarre beneficio dall'adozione di un simile atteggiamento duro nel tentativo di sorprendere Hamilton, il finlandese pensa che percorrere quella strada si ritorcerebbe contro di lui.

Pensa che, oltre a causare inutili problemi alla squadra e sforzi extra per lui, Hamilton stesso risponderebbe semplicemente essendo motivato a guidare ancora più velocemente.

"Penso che la forza che abbiamo nel team sia sicuramente quella di poter lavorare in squadra" ha detto Bottas, in un'intervista esclusiva con Motorsport.com.

"Possiamo sicuramente correre duro, ma è meglio evitare. E sappiamo che se riusciremo a lavorare insieme, alla fine la squadra ne trarrà vantaggio".

"Quindi non ci sarà alcun nascondiglio di soluzioni, dati o altro. E lo spirito di squadra è sottovalutato. Penso che sia davvero importante mantenere alta la motivazione e non avere conflitti".

"Naturalmente, lungo la strada, ci sono state molte persone che mi suggeriscono di cambiare atteggiamento per diventare un Nico Rosberg. Ma io non sono un Nico Rosberg. Preferisco molto di più lottare in pista e correre in modo leale".

"Ho anche potuto conoscere Lewis, e so che non c'è alcun beneficio nel cercare di giocare con lui. Sono sicuro che sarebbe fastidioso per lui, ma sarebbe uno spreco di energie. E penso che si incazzerà ancora di più e guiderà ancora meglio".

"Quindi penso che il modo in cui sto facendo le cose sia quello giusto, è così che voglio vincere. Questo è il mio obiettivo".

Anche se è determinato a mantenere lo spirito positivo all'interno della squadra, Bottas pensa di dover adattare il suo approccio alla prossima stagione se vuole fare meglio.

Perché oltre a voler battere Hamilton nel Mondiale, Bottas sa anche che c'è una pressione crescente su di lui per mantenere il suo posto per il 2022.

"Sono ansioso di esplorare qualcosa, sapete", ha detto Bottas. "Sento che forse è il momento di provare qualcosa di diverso".

"Naturalmente, guardo sempre al futuro, e ci saranno delle opportunità. Ma in questo sport non ci saranno milioni di opportunità".

"So che non avrò 15 stagioni con Lewis per cercare di batterlo. So che ho davvero bisogno di provare a farlo l'anno prossimo (2021)".