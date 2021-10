Si augurava di fare l'andatura e l'andatura l'ha fatta. Valtteri Bottas torna a sorridere dopo la vittoria del Gran Premio di Turchia 2021 di Formula 1. Il finlandese, giunto alla sua nona perla in carriera, precede sul gradino più alto del podio le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez; Valtteri aiuta indirettamente il suo compagno di team, Lewis Hamilton - quinto sotto la bandiera a scacchi - a contenere la perdita di punti nei confronti dell'olandese nella lotta al titolo iridato.

Le condizioni dell'Istanbul Park, oggi, erano tutto fuorché semplici. L'asfalto, bagnato dal via, non si è mai asciugato del tutto complici le basse temperature - tra i 16 ed i 18° quelle dell'aria - e dei saltuari scrosci d'acqua mai omogenei su tutto il circuito. Di conseguenza, tanto i team quanto i piloti sono stati costretti a fidarsi delle proprie sensazioni, senza mai poter raggiungere un momento di crossover tra le mescole intermedie e quelle da asciutto.

Valtteri Bottas, Mercedes, e Lewis Hamilton, Mercedes, Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Il più abile di tutti in questa situazione è stato Valtteri, capace di saper interpretare meglio degli agguerriti rivali un tracciato ostico. "La macchina oggi era perfetta in ogni condizione, non era per nulla facile scegliere la strategia giusta o il momento ideale per fermarsi, con queste condizioni mutevoli", commenta Bottas una volta raggiunto il parco chiuso.

Data la scarsa intensità della pioggia, le gomme Pirelli a circa venti giri dal termine si presentavano con il battistrada consumato, diventando a conti fatti delle vere e proprie mescole da asciutto. "Abbiamo scelto il momento migliore per fermarci, così la gara è filata liscia per me. Quando c'è solo una traiettoria che si va ad asciugare, non è mai semplice: devi concentrarti al massimo e mantenere quel livello per tutta la durata della gara".

"Ho aspettato un bel po' di tempo prima di tornare a vincere, e ora mi sento bene. Ho corso una delle gare migliori della mia carriera.Mi sembra proprio di essermi guadagnato questo successo", conclude Bottas.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 3 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 2 / 3 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, passa ed evita Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 3 / 3 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images