Bottas: "Ho sbagliato punto di frenata, tutti commettono errori"

La gara di Valtteri Bottas è durata meno della finale olimpica dei 100 metri vinta dal nostro Jacobs. Partito dalla seconda posizione, il finlandese scatta malissimo venendo ben presto risucchiato dal resto dello schieramento.

Su pista bagnata e con gomme intermedie, si sapeva che la prima frenata sarebbe stata critica per tutti, ma per Bottas è stato l'inizio dell'incubo sportivo. Scavalcato da Norris e da Verstappen, il pilota Mercedes ha cercato il punto ideale di staccata, trovandolo però in ritardo. Il risultato è presto detto: Valtteri ha bloccato le gomme in frenata, finendo col tamponare la McLaren dell'inglese e, di conseguenza, anche la Red Bull di Verstappen.

Una volta giunto al parco chiuso, Bottas prova a giustificarsi. "Ho perso delle posizioni dopo una brutta partenza, ho bloccato per evitare Lando alla prima curva. È li che ho perso il controllo ed è successo il pasticcio", dichiara Bottas ai microfoni di Sky Sport F1.

"Oggi era difficile comprendere il punto corretto di frenata, ho cercato di trovare quello giusto ma ho commesso un errore. Sono cose che capitano, tutti ne commettono", conclude Bottas.

L'incidente ha portato al ritiro d Lando Norris e ad una pesante limitazione delle performance della RB16B di Verstappen, la cui monoposto ha riportato seri danni sul fianco destro, sulle bargeboard e sul fondo compromettendo in maniera pesante la corsa di Max.

Per questi motivi, il collegio giudicante ha deciso di penalizzare Bottas di 5 posizioni sulla griglia di partenza del Gran premio del Belgio, oltre a comminargli 2 punti sulla patente.