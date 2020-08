Bottas critico: "Avevo avvisato il muretto delle vibrazioni..."

Poteva essere un secondo posto comodo, un piazzamento ideale su un tracciato di Silverstone ormai tana di Lewis Hamilton, ma il Gran Premio di oggi si è rivelato un totale disastro per Valtteri Bottas.

Il finlandese, autore di una ottima partenza che gli ha consentito di affiancare Hamilton alla prima curva, ha corso per 50 giri sempre alle spalle del sei volte campione del mondo ormai certo del secondo gradino del podio, ma proprio a due tornate dalla fine la sua anteriore sinistra ha improvvisamente ceduto.

Le immagini televisive hanno mostrato la W11 del finlandese rallentare improvvisamente leggermente coricata sul lato sinistro e Bottas è stato costretto a percorrere un intero giro al rilento prima di poter tornare ai box per cambiare gli pneumatici.

Una volta tornato in pista Bottas ha provato almeno a strappare l’ultimo punto messo in palio con il decimo posto, ma non ha avuto la forza necessaria per superare un Sebastian Vettel al volante di una Ferrari decisamente inferiore.

Al termine della gara Valtteri si è sfogato con la stampa. Se da una parte del box c’è una dea bendata che ha baciato Lewis Hamilton consentendogli di tagliare il traguardo anche su tre ruote, dall’altra la stessa dea bendata ha voltato le spalle al finlandese.

“Di sicuro sono davvero deluso. Ho avuto molta sfortuna. Il punto dove ho avuto la foratura mi ha costretto a percorrere un intero giro prima di tornare ai box”.

Bottas ha velatamente criticato la scelta di Mercedes di effettuare una sola sosta e di far percorrere un numero notevole di giri con le gomme dure. Il finlandese ha sottolineato di aver informato i suoi ingegneri di avvertire vibrazioni sempre più forti, ma non è stato ascoltato.

“Sapevamo che affrontare uno stint lungo con le gomme dure sarebbe stata una impresa complicata. Stavo provando a mettere pressione a Lewis, ma verso la fine ho iniziato ad accusare vibrazioni sempre più forti. L’ho fatto presente al muretto, ma ho continuato ed ho cercato di gestire questo problema”.

Valtteri ha poi gettato acqua sul fuoco parlando di una foratura avvenuta in maniera improvvisa ed imprevedbile…

“Purtroppo è accaduto tutto improvvisamente e non c’era modo di poter prevedere una situazione simile. Non c’è molto altro da dire”.

Tra meno di sette giorni i piloti di Formula 1 torneranno daccapo in pista a Silverstone, ma la Pirelli porterà una gradazione di mescole più morbide. Questa scelta potrà rappresentare una ulteriore problematica alla luce di quanto accaduto oggi a Bottas, Hamilton e Sainz? Il finlandese ne è certo.

“Per la prossima gara sarà un problema da tenere in considerazione per tutti. Certamente la strategia ad una sosta non sarà l’ideale considerando le mescole che avremo a disposizione tra una settimana. Sono certo che ci sarà molto da imparare da quanto accaduto oggi”.