Bottas: "Bello tornare primo, ma dal fondo non sarà così facile"

Valtteri Bottas ha dominato la Sprint Qualifying del Gran Premio d'Italia, sfruttando alla perfezione la partenza dalla prima casella dello schieramento dopo aver segnato il miglior crono nelle Qualifiche di venerdì sera.

Il risultato avrebbe potuto consentire al finlandese di scattare in Pole Position per la gara di domenica, ma la sostituzione della power unit sulla sua Mercedes lo arretrerà in fondo allo schieramento, senza beneficiare dell'ottima prestazione di oggi pomeriggio.

Bottas è stato perfetto fin dallo spegnimento dei semafori, tenendosi dietro il minaccioso Max Verstappen anche quando la Safety Car è dovuta intervenire in seguito all'incidente di Pierre Gasly al primo giro, raggruppando la truppa.

"E' sempre bello terminare primo in una gara, era da un po' che non mi succedeva - ha scherzato Bottas ricevendo la medaglia del vincitore - Purtroppo però domani sarò in fondo, ma ho la velocità per rimontare e combatterò sicuramente".

"Oggi il passo era buono ed è andato tutto bene, sono contento. Vedremo in gara di risalire".

Monza è un tracciato che garantirà la possibilità di superare e la vettura della Stella è sempre andata fortissimo in Brianza, cosa che fa ben sperare il finnico.

"Chiaramente non sarà semplice, anche avendo il DRS da sfruttare e le scie altrui. Però avremo anche l'occasione di scegliere liberamente le gomme con cui partire, quindi vediamo cosa si può fare. Ovviamente darò tutto quello che posso, lo prometto".