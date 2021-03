Bottas amaro: "Non è stata una partenza ideale"

Non è stato certamente un primo giorno di test da ricordare per Valtteri Bottas. Il finlandese, impegnato alla guida della W12 soltanto nella sessione mattutina, è riuscito a percorrere appena 6 giri a causa di un problema al cambio che lo ha costretto ad una interminabile sosta ai box.

Quando il semaforo della pit lane è diventato verde, dando così il via alla tre giorni di prove in Bahrain, Bottas ha preso la via del circuito ma si è subito accorto di un malfunzionamento del cambio e non ha potuto fare altro che riportare la vettura in garage.

“Sia io che il team non vedevamo l’ora di scendere in pista, ma nel corso dell’installation lap ci siamo resi conto che c’era un problema al cambio”.

“Dovevamo localizzare il guasto e poi procedere alla sostituzione del componente. Questo ha richiesto un po' di tempo”.

Valtteri è riuscito a tornare in pista soltanto nell’ultima mezz’ora prima della pausa, ma anche in questo caso la fortuna non è stata dalla sua parte. A 12 minuti dal termine, infatti, la Ferrari SF21 di Charles Leclerc si è improvvisamente ammutolita ed il monegasco ha accostato a bordo pista obbligando i commissari a sventolare la bandiera rossa.

Bottas ha così potuto percorrere soltanto sei giri, un chilometraggio davvero misero, senza aver avuto modo di provare a spingere.

“Soltanto alla fine del turno mattutino sono riuscito a tornare in pista, ma ho potuto percorrere pochi giri dato che poi c’è stata anche la bandiera rossa. Ho effettuato soltanto sei tornate con gli aero rakes montati sulla vettura. Purtroppo non è stata una partenza ideale”.

In casa Mercedes la giornata non è proseguita poi nel migliore dei modi. In questo caso è stato il forte vento alzatosi subito dopo pranzo a rovinare il programma di lavoro al team campione del mondo.

Lewis Hamilton, salito in macchina al posto del finlandese, ha percorso appena 42 tornate su un asfalto reso insidioso dalla gran quantità di sabbia presente in pista.

La Mercedes ha così chiuso la classifica dei giri percorsi in ultima posizione con soli 48 giri complessivi. Un risultato inatteso ma che non preoccupa particolarmente Bottas.

“La cosa buona quest’anno è che se non hai possibilità di girare puoi recuperare successivamente. Visti i limiti imposti dal budget cap non abbiamo un programma di lavoro eccessivamente impegnativo nei prossimi giorni, quindi potremmo recuperare il tempo perso oggi, almeno in parte”.

Valtteri è stato poi stuzzicato dalla stampa in merito alla scelta della Mercedes di non effettuare il filming day prima dell’inizio dei test. Se la squadra 7 volte campione del mondo avesse sfruttato come da tradizione il circuito di Silverstone, forse l’inconveniente odierno non si sarebbe verificato.

“E’ facile dirlo a posteriori” ha proseguito Bottas. “Negli ultimi anni tutto è stato a prova di bomba ed abbiamo avuto la possibilità di provare alcune cosa al banco. Sono certo che questo approccio sarà rivisto la prossima stagione”.

