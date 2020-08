Bottas: "Cambiata la W11, ora va meglio. Domani voglio vincere"

12esima pole position nel weekend in cui la Mercedes ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto. Valtteri Bottas è parso aver ritrovato lo smalto necessario per insinuare dubbi in Lewis Hamilton, scomodo compagno di squadra 6 volte campione del mondo.

Il finlandese della Mercedes ha firmato un giro di altissimo livello proprio all'ultimo tentativo nelle Qualifiche del GP 70° Anniversario, mentre Hamilton non è riuscito a mettere insieme i tre settori necessari per confermarsi davanti a tutti, sebbene sia riuscito a migliorarsi di qualche centesimo.

Il segreto di Bottas - sempre che sia lecito chiamarlo così - non è però solo da ricercare nella serenità infusa dal nuovo contratto, ma anche se non soprattutto dal lavoro fatto nel corso della settimana. Rispetto al weekend scorso, la W11 del 30enne è apparsa meglio bilanciata, più vicina alle sue richieste. Il risultato è arrivato forte e chiaro questo pomeriggio.

"Dallo scorso fine settimana a questo abbiamo cercato di lavorare su tutte quelle cose che avremmo potuto migliorare sulla macchina, e anche da parte nostra, da quella dei piloti, abbiamo cercato di migliorare a nostra volta".

"Siamo stati capaci, almeno da parte mia in termini di set up, di trovare qualcosa che funzionasse un po' meglio rispetto a 7 giorni fa. Abbiamo seguito lo stesso procedimento che usiamo nei weekend. Abbiamo trovato la strada giusta sin dall'inizio e le qualifiche hanno dato un buon risultato".

"Ovviamente non posso entrare troppo nel dettaglio per quanto riguarda il set up, ma posso dire che per me le cose sono migliorate. La scorsa settimana perdevo abbastanza in qualifica, non avevamo trovato la direzione ideale. Ora spero che le modifiche siano state buone a tal punto da permettermi di migliorare non solo sul giro secco, ma anche in gara".

Bottas non ha nascosto di essere titubante pensando a una strategia in gara che può prevedere una sola sosta. Le mescole portate dalla Pirelli in questo fine settimana non sembrano essere adatte a una gara "di resistenza". Ciò che però è chiaro nella testa di Bottas è l'obiettivo per la gara di domani: vincere.

"Qui fare una sosta sola potrebbe essere piuttosto difficile date le mescole che abbiamo a disposizione in questo fine settimana. Credo che le cose saranno un po' diverse rispetto a una settimana fa in termini di strategie. Il team, però, lavorerà per trovare quella migliore nel corso della notte, dopo aver analizzato i dati".

"Chiaramente per quanto mi riguarda le aspettative per la gara di domani hanno tutte un fine: vincere la gara. Qui parto dalla pole, non ho altre mire se non quella di vincere".