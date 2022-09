BMW: nessun interesse per la F1 ora, precedenza alla LMDh

In seguito alla finalizzazione dei regolamenti sui motori aggiornati per il 2026, che aumentano la quantità di energia elettrica e impongono l'uso di carburanti sintetici, la F1 è stata oggetto di un nuovo interesse da parte delle Case.

Il mese scorso Audi ha annunciato la sua intenzione di entrare in F1 come produttore di motori a partire dal 2026, mentre la cugina del Gruppo Volkswagen, Porsche, rimane intenzionata a fare altrettanto, nonostante la sua prevista collaborazione con Red Bull sia stata abbandonata.

Pare che anche Honda stia valutando un ritorno nel 2026, dopo aver posto fine alla sua partecipazione come costruttore l'anno scorso, pur mantenendo i legami tecnici con la Red Bull.

Con la Mercedes già presente sulla griglia di partenza, l'Audi in arrivo, la Porsche interessata e Volkswagen ormai fuori dalle attività motoristiche, BMW rimane l'unico grande marchio tedesco ancora in ballo.

Ma in un'intervista rilasciata a Motorsport.com, i capi della Casa bavarese hanno chiarito che la F1 non è nei loro interessi attuali.

"L'assenza dalla F1 non è un problema per noi perché BMW non è assolutamente interessata al momento", ha dichiarato Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport.

"Credo che si debba anche essere realisti. In F1 gli investimenti sono molto elevati e bisogna avere successo per molto tempo per avere un ritorno. Quindi siamo soddisfatti dei progetti che abbiamo attualmente nel motorsport".

Robert Kubica, BMW Sauber F1.09 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

BMW è stata presente in F1 tra il 2000 e il 2009, lavorando inizialmente con la Williams prima di fare della Sauber la sua squadra ufficiale nel 2006. Il team BMW ha ottenuto una vittoria nel Gran Premio del Canada 2008 prima di ritirarsi improvvisamente dalla F1 alla fine del 2009.

Sebbene sia stata in lizza per un potenziale ritorno in F1, visto il livello di interesse dei costruttori negli ultimi tempi e il cambiamento delle regole sui motori, BMW ha chiarito che la sua attenzione è rivolta al suo nuovo programma LMDh.

Il nuovo prototipo M Hybrid V8 debutterà nell'IMSA l'anno prossimo prima di passare anche al FIA WEC a partire dal 2024, quando tornerà a lottare per l'assoluta alla 24 Ore di Le Mans.

"Siamo praticamente già pienamente coinvolti nell'elettrificazione e nella trasformazione verso l'elettrificazione. La LMDh si inserisce perfettamente in questo contesto, e non solo nel 2026, quando la F1 andrà in questa direzione. Da questo punto di vista, per noi è il momento giusto per realizzare la LMDh adesso".

Franciscus Van Meel, amministratore delegato di BMW M Motorsport GmbH, ha riconosciuto il valore di marketing e la portata delle corse in F1, ma ha aggiunto: "BMW non fa sport motoristici solo per ragioni di marketing, vogliamo ricavare qualcosa per la serie e svilupparla insieme".

"Ecco perché per noi la LMDh è chiaramente più importante della F1, che è troppo lontana dal nostro obiettivo e dai nostri prodotti di serie M, ma anche troppo lontana in termini di tempo con il tema dell'elettrificazione".