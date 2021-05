Binotto: "Serve chiarezza sulle sanzioni per il budget cap"

La Formula 1 ha introdotto da questa stagione il budget cap, il nuovo regolamento finanziario che impone ad ogni team un tetto massimo di spesa annuale pari a 145 milioni di dollari.

All'interno del regolamento finanziario, i legislatori della F1 sono autorizzati a sanzionare le squadre per le violazioni attraverso sanzioni monetarie, sanzioni sportive minori, sanzioni sportive materiali o un monitoraggio rafforzato.

Lo scorso sabato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, aveva dichiarato come tre squadre (successivamente identificate in Ferrari, Red Bull ed AlphaTauri) avevano votato contro le sanzioni sportive in caso di infrazioni del tetto finanziario.

Alle parole di Wolff ha risposto Mattia Binotto nella giornata di domenica. Secondo il team principal della Ferrari non c’era stato alcun voto formale inerente questo aspetto in occasione della Commission meeting della F1.

Stando a quanto dichiarato da Binotto, le discussioni avvenute lo scorso weekend non avevano portato ad una unanimità dei team per le sanzioni sportive da applicare in caso di violazioni del regolamento finanziario.

Ciò ha spinto i tre team a chiedere una maggiore chiarezza in merito prima di esprimere un voto favorevole.

“Il testo o la formulazione che è stato portata alla F1 Commission non includeva le questioni sportive” ha dichiarato Binotto, “Ma il punto è stato discusso anche se non è stato votato”.

“Alcune squadre, inclusa la Ferrari, hanno sottolineato come prima sia fondamentale chiarire alcuni aspetti per fare in modo che tutto possa essere regolamentato correttamente, sia da un punto di vista di sanzioni finanziarie che sportive”.

Binotto ha poi sottolineato come l’intenzione della Ferrari sia quella di arrivare molto presto ad una chiarezza di tutta la questione ed ha evidenziato come il team di Maranello non sia in contrasto con la Mercedes.

“Non appena arriverà questo chiarimento potremo esprimere un voto ed assicurarci di includere le sanzioni sportive. In linea di principio tutti i team erano d’accordo, ma alcuni vogliono fare luce su alcune scadenze”.

“Abbiamo solo bisogno di ottenere alcuni chiarimenti insieme alla FIA, ma non credo che le nostre intenzioni siano opposte a quelle degli altri team”.

Le discussioni tra le squadre e la FIA circa gli ultimi dettaglio del regolamento finanziario proseguiranno nelle prossime settimane.

