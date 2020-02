Ferrari: Binotto, Leclerc e Vettel ospiti a "Che tempo che fa"

Messa in archivio la presentazione della SF1000, andata in scena martedì a Reggio Emilia, per gli uomini della Ferrari lo sguardo è già rivolto alla settimana prossima e per la precisione alla giornata di mercoledì.

La data del 19 febbraio è segnata con un cerchietto rosso, perché ci sarà l'inizio dei test e quindi il primo confronto diretto con la Red Bull RB16 e la Mercedes W11, che tra ieri ed oggi hanno già saggiato la pista a Silverstone, sfruttando un filming day per fare lo shakedown delle nuove monoposto.

Prima della partenza per la Spagna, però, il team principal Mattia Binotto ed i due piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, saranno ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, come ha annunciato la stessa trasmissione televisiva della Rai tramite il suo account Twitter.

Al momento non sono state date troppe indicazioni, tranne l'appuntamento per le due parti della trasmissione, alle 19:40 ed alle 21. Sarà interessante però cosa avranno da dire gli uomini in Rosso a poche ore dal debutto in pista della SF1000.