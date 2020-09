Binotto: "Ci sono problemi profondi. Non si risolvono con alette"

Per la Ferrari è arrivato l'ennesimo fine settimana da dimenticare di questa stagione 2020 di Formula 1 così atipica, ma anche così deludente per il Cavallino Rampante.

Al termine del Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, Mattia Binotto si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara che ha visto Charles Leclerc chiudere all'ottavo posto e Sebastian Vettel al decimo, dopo l'ennesima gara a dir poco difficile.

Binotto, Leclerc ha detto che c'è bisogno di fare qualcosa per migliorare la situazione attuale della Ferrari. Lei come risponde?

"Leclerc dice che bisogna fare qualcosa e ha ragione. Non sono gare che ci fanno piacere, siamo tutti molto delusi, chiaro che oggi non avevamo il passo gara. Ieri Charles ha fatto un bel giro in qualifica, ma dopo pochi giri perdiamo ritmo, ci manca passo e il risultato ne è la conseguenza".

Quali spiegazioni si è dato per i problemi avuti oggi in gara dalle SF1000?

"Non abbiamo spiegazioni tecniche al momento. Abbiamo un degrado evidente delle gomme, penso che stia nella difficoltà di questo progetto dal quale non è scontato uscirne. Fare pochi sviluppi, appendici e quant'altro, non migliora la situazione. E' una situazione di base più profonda in cui serve uscirne almeno da qui a fine stagione e fare progressi".

Leclerc ha anche detto che arriveranno presto delle novità...

"Qualche piccola novità la vedremo anche a partire dalla prossima gara, ma non saranno cose che faranno la differenza. Quando uno ha un problema come la nostra vettura serve più tempo per fare quel passo indietro necessario che serve a riposizionarsi e poi fare dei passi avanti. Noi stiamo lavorando sodo, in maniera dura a casa e galleria del vento per correggere gli errori di base su questa macchina in vista anche dell'anno prossimo. Uno può anche vedere piccole appendici a partire dalla prossima gara, ma non saranno quelle su cui possiamo contare come aspettative di riscatto".

Perché la Ferrari è così in ritardo nel portare aggiornamenti, mentre i rivali sono riusciti a progredire così tanto nelle ultime gare?

"Penso che la situazione degli avversari sia differente dalla nostra. Loro hanno portato piccoli sviluppi come abbiamo fatto a inizio stagione e come faremo ancora ma, ribadisco, il nostro problema è più di base e su quello serve più tempo".

Quali sono state le cose positive di questo fine settimana? E' soddisfatto di quello che sono riusciti a fare i piloti?

"Sicuramente la nota positiva è stato il giro di Charles in qualifica. Oggi hanno fatto del loro meglio, ma si sono trovati davanti a difficoltà di cui vi dicevo poco fa. Fanno parte della squadra anche loro. Dobbiamo uscirne tutti assieme".