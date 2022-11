Ben Sulayem rivela future modifiche alle monoposto per aiutare le donne

Intervenendo al Business of F1 Forum del Financial Times e di Motorsport Network in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, Ben Sulayem ha dichiarato che si stanno intensificando gli sforzi per integrare la diversità a tutti i livelli.

Ma al di là delle categorie riservate alle donne, come la W Series e il nuovo campionato che la FOM sta preparando per le donne più giovani, la FIA ritiene che ci sia spazio per dei cambiamenti a livello delle categorie addestrative, al di sotto della F1.

Ben Sulayem afferma che, come parte di questo processo, vuole che le future monoposto utilizzate nella piramide delle categorie addestrative della FIA permettano a maschi e femmine di competere alla pari.

Pur non prevedendo cambiamenti a breve termine, ritiene che ci sia l'opportunità di fare qualcosa quando le categorie passeranno ad utilizzare dei nuovi telai.

Interrogato sulla sua spinta a migliorare la diversità nel motorsport, Ben Sulayem ha dichiarato: "Il talento può trovarsi in qualsiasi posto del mondo. Ma tutti hanno un'opportunità? No".

"Quando si tratta di donne, parliamo con i nostri dipartimenti quando si tratta di aspetti tecnici. Se hai una F4 auto potrebbe essere facile per le donne, ma quando passi alla Formula 2 e alla F3, fisicamente è più difficile per loro. Quindi cosa facciamo?".

"Il problema è nostro, quindi abbiamo la soluzione. Parlando con il nostro reparto tecnico, ogni singola vettura da competizione deve essere in grado di ospitare entrambi i sessi. Non si tratta di scienza missilistica".

"Dipende dai costruttori di telai e noi li obbligheremo, altrimenti non abbiamo speranza. Abbiamo bisogno di diversità e daremo loro la possibilità di farlo. Se possiamo, dovremmo farlo".

The FIA is likely to work to make power steering mandatory for F3 and F2 cars Photo by: Dutch Photo Agency

Sebbene non abbia menzionato alcuna specifica tecnica, l'obiettivo più probabile degli sforzi della FIA sarà quello di rendere obbligatorio il servosterzo per le vetture di F3 e F2.

La mancanza di assistenza allo sterzo è stata a lungo citata come un fattore che potenzialmente favorisce i piloti maschi rispetto alle femmine.

L'ex pilota di F1 David Coulthard, che è coinvolto nella campagna More than Equal per contribuire a portare una donna in F1, ha dichiarato all'inizio di quest'anno di ritenere che sia necessario un ripensamento sulla questione.

"Una monoposto da Gran Premio genera un'enorme quantità di forza G, che si ripercuote sul collo, sugli organi interni e quant'altro", ha dichiarato. "Ma il processo effettivo di girare il volante a 300 km/h tirando 4G non è difficile, perché c'è il servosterzo".

"La Formula 2 non ha il servosterzo, la Formula 3 non ha il servosterzo. Sono incredibilmente difficili".

"Quando ero un collaudatore della Williams non riuscivo a girare lo sterzo come Nigel Mansell. Non ero abbastanza forte. Quindi il mio limite era la quantità di sterzo che potevo ottenere sulla macchina".

"Quindi dobbiamo cambiare anche noi, non solo per aiutare lo sviluppo dei talenti, ma anche per cambiare la mentalità di queste formule addestrative, che mettono, diciamo, una preferenza fisica verso uomini di una certa stazza e fisicamente sviluppati".

"Ma questo lo faremo col tempo. Se non si fa nulla, non cambia nulla. Quindi cambieremo le cose facendo qualcosa".

L'impatto del Medio Oriente

Ben Sulayem ha parlato anche della crescente influenza che il Medio Oriente sta avendo sulla F1, con quattro gare in calendario ed una serie di sponsor provenienti dalla regione.

"Non c'è dubbio che la F1 negli ultimi anni sia andata oltre le aspettative", ha dichiarato Ben Sulayem.

"Vorrei elogiare la FOM per aver fatto una cosa durante il COVID. Invece di tagliare i finanziamenti, hanno investito in questo settore. Quindi li ringrazio".

"Ma non solo: ci sono anche molte compagnie aeree del Medio Oriente che sono importanti e altre aziende che sostengono o sponsorizzano. Anche grandi compagnie petrolifere".

"Allora quello che non vogliamo è un circo. Il circo viene qui per il fine settimana, poi se ne va e non lascia alcun segno o presenza qui. Invece noi stiamo facendo qualcosa di importante".

"Per esempio, qui abbiamo un karting di successo. Ma tutto il Medio Oriente, dal Medio Oriente e dal Nord Africa, si riunisce in un unico luogo. E noi abbiamo avuto più di 170 piloti".