Barrichello: "Hamilton è migliore di Schumacher"

E' stato dal 2000 al 2005 il compagno di box di Michael Schumacher ed insieme hanno regalato alla Ferrari la bellezza di cinque titolo Costruttori consecutivi, eppure quando a Rubens Barrichello è stato chiesto chi ritenga sia il più forte tra il tedesco e Lewis Hamilton, non ha avuto dubbi.

"Ho corso sia contro Lewis che contro Michael, ma ho lottato con Lewis solo all'inizio della sua carriera" ha detto il brasiliano, che in effetti ha appeso il casco al chiodo al termine del 2011, quando il pilota della Mercedes aveva conquistato solamente il primo dei suoi sette titoli iridati.

"In ogni caso, penso che Hamilton sia migliore di Schumacher" ha aggiunto il 48enne, infliggendo un duro ai tanti tifosi del Cavallino che vedono il britannico quasi come un usurpatore, dopo che ha eguagliato il record di titoli e superato quello di vittorie di Schumi.

"Alonso è pronto per tornare in F1"

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Renault

Barrichello però non si è fermato qui e si è espresso anche sull'imminente ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso. Lo spagnolo si appresta a cominciare la sua terza esperienza con la Renault, che questa volta avrà i colori dell'Alpine, dopo due stagioni d'assenza dal Circus e con 40 candeline da spegnere il prossimo luglio.

"Penso che Fernando sia pronto per tornare" ha detto Rubens, che anche in questo caso si è lasciato andare ad un pagarone con Schumacher ed il suo ritorno nel 2010, tre anni dopo il primo ritiro: "Sembra molto in forma e credo che questa sia la grande differenza tra lui e Michael nel 2010. Alonso è più preparato e negli ultimi anni ha corso anche in altre categorie".

Tra le altre cose, Barrichello ha rivelato di essere stato presente a Barcellona quando Fernando ha completato il filming day al volante della Renault R.S.20: "Onestamente, ho rivisto il pilota che conosco dal 2005. Discute ogni dettaglio e guarda sempre avanti. Sono convinto che abbia ancora la stessa voglia di vincere".