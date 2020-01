Auguri a Michael Schumacher, oggi sono 51 anni di successi

Chi è stato bambino nei primi anni del 2000 e amava la F1 aveva un solo idolo: Michael Schumacher. Il tedesco nella sua carriera ha collezionato un'infinità di record diventando un vero e proprio mito del motorsport.

La carriera del pilota teutonico comincia sul circuito gestito dal padre a Kerpen dove muove i primi passi sui kart. Approdato in F1 nel 1991 grazie ad Eddie Jordan il tedesco stupisce subito tutti attirando su di sé l'attenzione di Flavio Briatore, che lo vuole in Benetton l'anno successivo.

Al primo anno con la scuderia italiana Schumacher chiude 3° in campionato e a Spa coglie il suo primo successo in F1. Nel 1994 arriva per lui anche il primo titolo mondiale, bissato poi l'anno dopo. A quel punto la Ferrari, in astinenza da titoli da più di 10 anni e orfana di Senna morto nel 1994, probabilmente poco prima di trasferirsi proprio a Maranello, decide di puntare sul tedesco.

Al Cavallino Rampante l'inizio non è felice. Nei primi 4 anni arrivano cocenti sconfitte e spesso Todt e lo stesso Schumacher vengono messi in discussione. Il presidente Montezemolo però tiene botta e pezzo su pezzo costruisce una squadra imbattibile. Dal 1999 al 2004 arrivano 6 titoli costruttori e 5 piloti tutti griffati Michael Schumacher, che con 7 Mondiali diventa il pilota più vincente di sempre nella storia della F1.

Alla fine del 2006, dopo un campionato strepitoso, con una lotta gomito a gomito con Alonso persa solo negli ultimi due GP a causa di problemi tecnici lascia la F1, salvo poi ritornarvi nel 2010 per una breve parentesi di 3 stagioni con la Mercedes, con la quale però non riesce a replicare i risultati del passato.

Alla fine del 2012 il tedesco saluta per sempre la F1 con uno score di: 7 Mondiali, 91 vittorie, 155 podi, 68 pole e 77 giri veloci. Purtroppo, dopo l'incidente avvenuto a Méribel il 29 dicembre del 2013 ben poco si sa delle sue attuali condizioni di salute. La speranza è di poterlo rivedere un giorno di nuovo passeggiare per quel paddock che tanto lo ha amato. Intanto buon compleanno Michael, oggi sono 51 di successi.