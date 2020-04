Wolff compra azioni Aston Martin, ma resta in Mercedes

Come riferito di recente, Wolff ha preso in considerazione un acquisto privato di azioni della Aston Martin sulla scia del recente ingresso in società di Lawrence Stroll.

Stroll è un amico di Wolff, e il suo team Racing Point ha una stretta alleanza con Mercedes nella qualità di team cliente.

Mentre Wolff ha ripetutamente negato di voler assumere un ruolo formale presso il produttore britannico di auto sportive, nonostante alcune voci lo abbiano accostato al futuro ruolo di CEO, l'acquisto di azioni della Aston Martin come investimento è stato a lungo sul tavolo.

Un tale investimento sembrerebbe insolito considerando il suo ruolo in Mercedes, e dato che Aston Martin è lo sponsor principale della rivale di F1 Red Bull Racing, ma la Casa automobilistica tedesca Daimler è un azionista a lungo termine di Aston Martin, quindi non c'è conflitto di interessi.

Daimler ha concluso un accordo nel 2013 per ricevere quello che allora era il 5% delle azioni (senza diritto di voto) in cambio della fornitura della sua prossima generazione di auto con motori ad alte prestazioni e componenti elettronici.

Daimler è ora il più grande fornitore di Aston Martin e ha posto il veto su qualsiasi futuro partner di investimento, come confermato nell'ultimo prospetto informativo della Casa inglese.

Resta inteso che Toto ha acquistato una quota del 4,77% di Aston Martin che, a seguito di un'emissione di diritti che diluirà l'investimento, varrà lo 0,95% della società la prossima settimana.

Un portavoce della Mercedes ha detto: "Questo investimento rappresenterà una quota dello 0,95% della società. Si tratta di un investimento finanziario. La partnership e il ruolo esecutivo di Toto con Mercedes non sono influenzati dalla transazione".

Wolff è attualmente in discussione con Mercedes per estendere il suo contratto con la Casa automobilistica tedesca. Anche se il suo ruolo in seno al team potrebbe cambiare, sembra quasi certo che rimarrà ancora con Mercedes per il prossimo futuro.

Parlando ai media austriaci di recente, Wolff ha detto: “Sono arrivato all’ottavo anno con questo team. Amo questo sport e questa squadra. Tuttavia, sono rimasto un po' sorpreso dalla svolta degli eventi durante l'inverno e dal comportamento delle singole persone”.

“Naturalmente questo ha anche a che fare con la mia decisione su cosa fare nel 2020 e oltre. Ma io sono e rimarrò il capo della Mercedes Motorsport e responsabile dell’attività F1 e nulla cambierà a breve termine”.