Si scaldano i motori in vista del GP d’Italia. In attesa della 39esima edizione di Confartigianato Motori, il Premio annuale organizzato da Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Apa Eventi lancia la prima edizione di “Aspettando Confartigianato Motori”.

Di che si tratta? Di un ciclo di quattro webinar che hanno l’obiettivo di mettere in relazione il know how artigiano e le eccellenze del Made in Italy con il mondo della velocità e delle quattro ruote.

“Aspettando Confartigianato motori” vuole essere un percorso, in quattro appuntamenti da maggio a settembre 2021, che permetta di conoscere e approfondire alcuni aspetti specifici della filiera che compone l’automotive.

Il conduttore di questi quattro incontri sarà il nostro Roberto Chinchero, affiancato dall’ex pilota e nostro collaboratore Matteo Bobbi. E i quattro momenti verranno trasmessi in diretta streaming da Motorsport.com.

Il primo appuntamento previsto per il 25 maggio alle ore 19,00 tratterà il collegamento fra la F1 e la FE con l’auto elettrica, mentre la seconda uscita in calendario il 15 giugno tratterà telai, carrozzeria e materiali compositi. Il terzo webinar si terrà il 6 luglio su impianti frenanti ed elettronica, mentre il 1 settembre il tema saranno gomme, carburanti e lubrificanti.

Ogni appuntamento verrà aperto da un esponente di spicco del mondo della F1, mentre al termine di ogni incontro verranno trasmesse delle pillole con Ercole Colombo e Florindo Cereda che ripercorrano insieme a Roberto Chinchero l’albo d’oro della manifestazione di Confartigianato Motori raccontando aneddoti e storie dei protagonisti.