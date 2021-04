Ascolti TV: la Formula 1 a Imola batte la MotoGP a Portimao

Ottimi ascolti per i motori lo scorso fine settimana: il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1, live dalle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, ha ottenuto 1 milione 322 mila spettatori medi, con 2 milioni 839 mila spettatori unici e il 6,7% di share.

Molto seguiti anche gli studi, con 224 mila spettatori medi per il pre gara e 525 mila per il post, ai quali si aggiungono i 125 mila spettatori medi di “Race Anatomy F1”. Su TV8 sono stati 2 milioni 742 mila gli spettatori medi della gara live, con il 14,3% di share.

Sempre domenica, dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, la diretta del GP del Portogallo ha raccolto davanti alla tv 939 mila spettatori medi e il 4,8% di share, con 1 milione 558 mila spettatori unici.

Per le altre classi, 208 mila spettatori medi per la Moto3 e in 35 mila per la Moto2. Buoni ascolti per lo studio pre gara, con 244 mila spettatori medi. Su TV8, la differita della gara della MotoGP ha raccolto 1 milione 143 mila spettatori medi, con il 5,3% di share.