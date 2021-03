Ascolti in crescita per le dirette Sky di Formula 1 e MotoGP

Grande partenza per i motori su Sky: nel giorno del via alla stagione 2021 dei motori, ieri il GP del Bahrain di Formula 1, live dalle 17 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, ha ottenuto 1 milione 510 mila spettatori medi (+37% rispetto alla media della stagione 2020), con 2 milioni 410 mila spettatori unici e il 9,6% di share.

Molto seguiti anche gli studi, con 389 mila spettatori medi per il pre gara e 213 mila per il post, ai quali si aggiungono i 132 mila spettatori medi di “Race Anatomy F1”. Su TV8 sono stati 2 milioni 111 mila gli spettatori medi della gara in differita, con l’11,4% di share. Inoltre, considerando Sky Sport e TV8, il totale degli spettatori unici (tra live e differita) ha sfiorato i 7 milioni.

Migliore ascolto degli ultimi due anni per la MotoGP su Sky Sport: sempre ieri, dalle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, la diretta del GP del Qatar ha raccolto davanti alla tv 1 milione 169 mila spettatori medi e il 5,8% di share, con 1 milione 734 mila spettatori unici.

Per le altre classi, 172 mila spettatori medi per la Moto3 e in 97 mila per la Moto2. Buoni ascolti anche per gli studi: 204 mila spettatori per il pre gara e 278 mila per il post. Su TV8, la differita della gara della MotoGP ha raccolto 1 milione 170 mila spettatori medi, con il 6,8% di share.