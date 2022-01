Apple pronta a produrre un film sulla F1 con Brad Pitt

Stando ad alcune indiscrezioni circolate sugli organi di stampa americani, la Apple Original Film è in trattative esclusive per concludere un accordo per la realizzazione di un film sulla Formula 1. Tra i protagonisti della pellicola ci sarà Brad Pitt che reciterà il ruolo di un veterano delle corse che torna in pista dopo l’addio per fare da mentore ad una giovane stella.

Stando ai rumors, i rivali di Apple per questo progetto erano Amazon, Disney, Netflix, MGM, Paramount, Sony e Universal.

La Apple ha già messo sotto contratto Pitt per un pacchetto di film che lo vedranno recitare al fianco di George Clooney nel prossimo thriller di Jon Watts.

A capo del progetto del film ambientato in Formula 1 c’è il leggendario produttore di Top Gun, Jerry Bruckheimer, mentre il regista sarà Joseph Kosinski, già noto per Top Gun, e lo sceneggiatore Ehren Kruger. L'ultimo film di Bruckheimer a tema automobilistico è stato Giorni di tuono, il blockbuster NASCAR con protagonista Tom Cruise.

Brad Pitt è sempre stato un grande fan del motorsport ed in precedenza aveva preso parte ad un progetto di Kosinski per un film basato sulla vita di Carrol Shelby intitolato “Go like Hell” che non è riuscito a diventare realtà e si è poi trasformato nel famosissimo Ford vs Ferrari con protagonisti Matt Damon e Christian Bale.

Il budget stimato per questa realizzazione dovrebbe aggirarsi tra i 130 ed i 140 milioni di dollari ed un ruolo potrebbe essere riservato a Lewis Hamilton. Il sette volte iridato ha già avuto in cameo in Zoolander 2 ed in una intervista del 2019 rilasciata ad ESPN ha affermato di essere stato contattato per apparire nel sequel di Top Gun e di aver sostenuto un provino per un film di Hollywood.

Dopo il controverso finale di stagione di Abu Dhabi, Hamilton si è defilato dalle scene e dai social. Le sue ultime apparizioni sono state quelle in occasione della nomina di Sir presso il castello di Windsor e la celebrazione presso la sede di Brackley per l’ottavo titolo Mercedes, mentre ha rifiutato di presenziare al Gala FIA di fine anno.