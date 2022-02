AMR22 | Stroll: "La coerenza non è il punto di forza della F1"

Per Aston Martin Racing e Lance Stroll la stagione 2022 di Formula 1 è ufficialmente iniziata oggi con la presentazione della AMR22, avvenuta nel quartier generale della Casa britannica a Gaydon. Eppure sembra che le scorie del finale di stagione 2021 siano ancora ben presenti.

A margine della presentazione della nuova monoposto a effetto suolo, il pilota canadese ha espresso parole molto dure nei confronti della Formula 1. Stroll ha parlato di mancanza di coerenza e ha motivato le sue dichiarazioni, tornando in maniera specifica sui fatti di Abu Dhabi e sulla scelta di far sdoppiare solo alcune monoposto prima di far ripartire la gara all'ultimo giro.

"Penso che la coerenza nel nostro sport non sia il nostro punto di forza. Penso che Abu Dhabi non sia stato giusto. Non si può, le regole sono le regole. Quando c'è una bandiera gialla, una safety car, scusatemi, le auto doppiate superano la safety car, e poi si corre. Non c'è niente che dica che metà delle auto possono sorpassare, e metà delle auto devono stare dietro, e poi si continua a correre".

"Queste cose non possono essere modificate durante una gara, solo per dare spettacolo. Quindi sono d'accordo con i commenti di Seb, assolutamente, se ha detto questo. Sono pienamente d'accordo. Non ho intenzione di entrare in ulteriori dettagli con altre cose, ma sicuramente quello è stato un esempio di scarsa coerenza".

"Le regole sono le regole. Non si possono cambiare, modificare le regole per l'intrattenimento. Deve essere lo sport prima di tutto, e se c'è qualcosa che la Formula 1 o la FIA forse ha fatto male o avrebbe potuto fare diversamente, allora è qualcosa da rivedere con il senno di poi. Ma non penso che sia giusto quello che è successo ad Abu Dhabi".

Aston Martin AMR22: un futuro luminoso per il team

Passando poi a parlare della presentazione della AMR22, Lawrence Stroll, padre di Lance e boss della squadra britannica, ha affermato una volta di più di avere in mente un piano quinquennale che possa portare Aston Martin a competere per la vittoria in Formula 1. Lance è sulla stessa lunghezza d'onda del genitore.

"Penso che ogni anno ci saranno dei passi. Quest'anno spero che faremo un passo. Non credo che accadrà da un giorno all'altro. Molte delle persone che si stanno unendo ora sono ancora molto nuove per l'azienda, e un impatto non si fa da un giorno all'altro".

"Non potrei darvi una risposta sui tempi di quanto bene progrediremo in ogni stagione, perché è lo sport e c'è sempre un fattore sconosciuto nello sport, ed è per questo che andiamo a competere, perché non sappiamo mai come andremo e come faranno tutti gli altri".

"È questo che lo rende eccitante. Non è scritto in un libro quante posizioni guadagneremo ogni stagione, e non è calcolato matematicamente. Ma tutto quello che posso dire è che è molto eccitante vedere i cambiamenti che sono stati fatti, le persone che stanno arrivando nel team. Il futuro sembra molto luminoso e molto eccitante".

Aston Martin AMR22: Stroll spera in gare più combattute

Il cambiamento del regolamento tecnico è stato pensato anche per dare la possibilità alle monoposto di seguire le vetture che sono davanti senza avere l'aerodinamica disturbata, né dover fare i conti con il surriscaldamento delle gomme anteriori. Questo dovrebbe portare ad avere gare più spettacolari, con una facilità di sorpasso maggiore rispetto agli anni passati.

"Dovremo imparare anche come squadra, le cose che accadono sullo sfondo non le affronto io, ma gli ingegneri, e sarà sicuramente una curva di apprendimento per loro, una curva di apprendimento per i piloti, lo stile di guida generale sarà sicuramente diverso con queste caratteristiche dell'auto molto diverse", ha proseguito Stroll.

"Ma sì, non vedo l'ora. Spero davvero che le corse siano molto meglio. È come per me, sto incrociando le dita perché le corse siano migliori, e spero che possiamo seguire ruota a ruota, e possiamo andare su una pista come Budapest e avere la possibilità di sorpassare e correre".

"Non sono sicuro del tipo... è noioso vedere quel tipo di gare dove è solo un po' come un weekend in cui viene deciso tutto al sabato. Naturalmente quest'anno a Budapest, per esempio, il tempo cambia e tutto il resto, quindi è stato molto emozionante. Ma in generale, usandola come esempio, è una gara difficile da sorpassare, potrebbe essere abbastanza noiosa. Sarebbe bello vedere più di queste piste diventare eccitanti e divertenti per correre la domenica", ha concluso il canadese.