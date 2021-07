Alpine: Ocon avrà un nuovo telaio nel GP di Gran Bretagna

Ocon ha goduto di un buon inizio di stagione, piazzandosi quattro volte consecutive a punti tra Imola e Monaco, ma qualificandosi anche due volte in terza fila. Risultati che hanno portato l'Alpine a prolungare il suo contratto fino al 2024. Da quel momento però il suo stato di forma ha avuto una flessione.

Il pilota francese non è più riuscito a fare punti dopo Monaco, venendo eliminato in Q1 in entrambe le gare disputate in Austria, dove invece il compagno Fernando Alonso si è portato a casa dei punti.

Dopo essersi ritirato al primo giro del Gran Premio d'Austria, Ocon ha chiesto all'Alpine di cambiare il maggior numero possibile di pezzi sulla sua vetture, nel tentativo di trovare una soluzione alle sue recenti difficoltà.

Nella preview del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, il direttore esecutivo Marcin Budkowski ha confermato che la squadra di Enstone porterà un nuovo telaio per Ocon a Silverstone.

"Esteban ha avuto due gare difficili in Austria e stiamo ancora indagando se ci sono della ragioni tecniche", ha detto Budkowski.

"Per sradicare ogni dubbio, la squadra ha preso la decisione di apportare ampie modifiche alla sua vettura per Silverstone, compreso un nuovo telaio".

"Esteban si è comportato molto bene all'inizio della stagione e ha qualificato la macchina in terza fila con merito in due gare di fila solo pochi fine settimana fa, quindi stiamo lavorando insieme per assicurarci che si riprenda, e questo fine settimana è l'occasione perfetta per farlo".

Ocon ha chiarito dopo il difficile fine settimana in Austria che rimane determinato come sempre, negando il suo calo di forma abbia qualcosa a che fare con la firma del suo nuovo contratto.

"Sto lavorando come stavo facendo all'inizio di questa stagione", ha detto Ocon. "Sto andando tanto in fabbrica e sto solo dando il massimo come prima di firmare il contratto. Non ha niente a che fare con le prestazioni che abbiamo al momento".

Ocon ha aggiunto che la sua squadra era speranzosa di "avere un reset" dopo una tripletta molto difficile.

"La squadra e io abbiamo lavorato molto duramente dietro le quinte per vedere cosa possiamo fare per migliorare le nostre prestazioni", ha detto Ocon.

"So che torneremo al livello che avevamo all'inizio della stagione e il duro lavoro continuerà solo fino a quando non raggiungeremo questo obiettivo e andremo anche oltre. Sono davvero motivato per fare un buon risultato questo fine settimana".