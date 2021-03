Alpine: Daniil Kvyat è il pilota di riserva per il 2021

In occasione della presentazione della Alpine A521, il team transalpino ha stupito tutti non solo con la nuova spettacolare livrea adottata per la stagione 2021, ma anche con il nome del pilota di riserva che subentrerà in caso di necessità al posto di Fernando Alonso o Esteban Ocon.

La squadra francese ha infatti deciso di puntare su Daniil Kvyat, il pilota russo scaricato dall’AlphaTauri per far spazio a Yuki Tsunoda.

“Abbiamo una grande aggiunta al nostro team con Daniil Kvyat che sarà il nostro pilota di riserva” ha dichiarato Laurent Rossi, CEO di Alpine.

“Siamo felici di questa scelta perché in una situazione di pandemia come quella attuale è importante per noi avere un sostituto di livello, e Daniil ha dimostrato di essere un pilota molto veloce ed affidabile in condizioni difficili”.

“A soli 26 anni è stato in grado di andare a podio in tre occasioni. Siamo molto felici di aver scelto un pilota che in caso di necessità possa portare la macchina a punti”.

L’avventura di Kvyat in Formula 1 è stata decisamente travagliata. Nel 2014 ha debuttato nella massima categoria con la Toro Rosso per poi essere promosso nel 2015 in Red Bull ed ottenere il suo primo podio con la scuderia diretta da Christian Horner in Ungheria.

Nel 2016, tuttavia, è stato retrocesso daccapo in Toro Rosso per far spazio a Max Verstappen ed è stato lasciato a piedi alla fine del 2017.

Kvyat ha sfruttato l’anno lontano dalle corse per firmare un contratto con la Ferrari come pilota di sviluppo e poi tornare nuovamente in Formula 1 nel 2019 ancora una volta con la Toro Rosso.

Il duello con Gasly della passata stagione non ha visto però brillare il russo che a fine anno è stato nuovamente scaricato da Franz Tost ed Helmut Marko che hanno preferito puntare su Yuki Tsunoda.

Kvyat prende adesso il posto del connazionale Sergey Sirotkin, riserva per la Renault sino al 2020.