Alpine: Budkowski stregato dalla lettura della gara di Alonso

Alonso ha fatto notizia per la difesa particolarmente tenace nei confronti di Lewis Hamilton nei giri conclusivi del Gran Premio d'Ungheria, che ha permesso al compagno di squadra Esteban Ocon di regalare la prima vittoria all'Alpine.

Ma l'episodio di Budapest non è stato il primo in cui il 40enne ha lasciato sbalordito il team di Enstone: per la sua abilità e la sua capacità di leggere le gare dall'abitacolo, il due volte campione del mondo ha una consapevolezza del quadro completo vicina a quella degli uomini al muretto.

"Ho lavorato con diversi piloti ed ho un'esperienza di più di 20 anni in Formula 1, ma lui è davvero impressionante", ha detto Budkowski. "E' impressionante nel suo approccio, che è molto, molto professionale".

"L'altra cosa che mi colpisce è la sua abilità in gara. E penso che l'abbiamo visto nella Sprint Qualifying di Silverstone, ma anche a Baku. Sono state ottime opportunità per notarlo".

"Quello che Fernando ha fatto a Silverstone è stato effettivamente formare un trenino di vetture tutte con il DRS dietro di lui, perché lui non aveva paura di Stroll, ma aveva paura di Gasly e quindi ha eliminato ogni suo possibile attacco mettendogli Stroll in zona DRS".

"Per me è incredibile, perché noi siamo seduti al muretto, abbiamo tutti i dati e vediamo tutto quello che succede nella gara. Lui è in macchina, guida a tutta velocità, ma ha quasi la stessa capacità di analizzare la gara che abbiamo noi al muretto, ma senza avere a disposizione la stessa quantità di dati".

"Questa è la cosa che mi impressiona di più di Fernando. Certo, ha 20 anni di esperienza in Formula 1, ma non tutti i piloti sono capaci di questo neanche con 20 anni di esperienza".

A tal proposito, lo stesso Alonso ha detto che la sua lunga carriera in Formula 1 lo ha reso un pilota migliore, portandolo a suggerire che oggi batterebbe "con una mano sola" il suo alter ego di 23 anni.

Budkowski ha fatto notare anche che Alonso è ancora affamato ed ambizioso come sempre, quindi è convinto che continuerà a correre in Formula 1 negli anni a venire se l'Alpine sarà in grado di dargli una vettura competitiva.

"Per quanto tempo continuerà è una domanda per Fernando, ma non mi sembra che si senta come un vecchio pronto a ritirarsi", ha spiegato Budkowski.

"Ha fame, non vede l'ora che arrivi il prossimo anno. Ogni volta che è in fabbrica chiede come sta venendo la vettura del 2022".

"Si può notare che si sta divertendo, è felice di essere tornato in Formula 1, ma ovviamente è ambizioso, ma anche noi abbiamo quella di fare meglio di quanto stiamo facendo ora. Per questo stiamo lavorando duramente in vista del prossimo anno e lui ne è entusiasta".

"Se l'anno prossimo gli daremo una macchina competitiva, non credo che si ritirerà tanto presto, perché vorrà sempre di più".