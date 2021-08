Il due volte campione del mondo è tornato in Formula 1 quest'anno con Alpine dopo due stagione d'assenza, iniziando la sua terza avventura con la squadra di Enstone, dopo aver corso con la Renault tra il 2003 ed il 2006, e tra il 2008 ed il 2009.

Alonso si è unito al brand francese con un accordo di un anno con un'opzione per il secondo anno, che era ampiamente previsto che venisse attivata viste le buone prestazioni offerte dal pilota spagnolo nella prima parte della stagione.

Prima del Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, Alpine ha annunciato l'estensione del contratto di Alonso e che il prossimo anno quindi continuerà a dividere il box con Esteban Ocon.

"Sono molto felice di confermare l'estensione del contratto con l'Alpine F1 Team fino al 2022", ha detto Alonso.

"Mi sono sentito a casa nel momento in cui sono tornato in questa squadra e sono stato riaccolto a braccia aperte. È un piacere lavorare di nuovo con alcune delle menti più brillanti del nostro sport a Enstone e Viry-Châtillon".

"È stata una stagione difficile per tutti, ma abbiamo mostrato progressi come squadra e il risultato in Ungheria è un buon esempio di questa progressione. Stiamo puntando a ricordi più positivi per il resto di questa stagione, ma anche a partire bene con i nuovi cambiamenti regolamentari in arrivo in Formula 1 il prossimo anno".

"Sono stato un grande sostenitore della necessità del cambiamento in questo sport e la stagione 2022 sarà una grande opportunità per questo. Non vedo l'ora che arrivi il resto di questa stagione e di correre al fianco di Esteban per Alpine nel 2022".

Alonso ha sofferto nella prima parte della stagione, ma ha conquistato punti in tutte le ultime sei gare, compresa un quarto posto in Ungheria, dove ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria shock di Ocon.

"Siamo molto lieti di confermare Fernando per la prossima stagione, in coppia con Esteban", ha detto il CEO di Alpine Laurent Rossi.

"Per noi è una formazione di piloti perfetta, tra le più forti sulla griglia. E' molto complementare, con entrambi che offrono talento e velocità, oltre ad uno spirito di squadra impeccabile che ha portato alla nostra prima vittoria in Ungheria".

"Fernando ci ha impressionato tutti da quando è tornato in Formula 1 all'inizio di quest'anno. La sua dedizione, il lavoro di squadra e la concentrazione per estrarre il massimo dalla squadra è incredibile è davvero speciale da descrivere".

"La sua performance in Ungheria è stata un altro esempio del suo pedigree e ha ricordato a tutti quanto sia abile come pilota".

"Sono convinto che possiamo beneficiare fortemente dell'intuito e dell'esperienza di Fernando mentre entriamo nella fase finale dello sviluppo e dell'ottimizzazione del telaio e della power unit del 2022. Lui è affamato di successo quanto noi e sta mettendo in atto ogni sforzo possibile per tradurlo in prestazioni".

"Per ora, tuttavia, abbiamo bisogno di concentrarci sulla seconda metà dell'anno, per ottenere il massimo in ogni gara e assicurarci di finire il più in alto possibile nella classifica costruttori".

"Questo ci metterà in una posizione d'oro per il prossimo anno e la significativa opportunità che porta".

Laurent Rossi, CEO, Alpine, Fernando Alonso, Alpine Photo by: Alpine