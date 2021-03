Alpine A521: ecco la prima immagine e i nuovi colori

Con un evento virtuale andato in scena al quartier generale di Enstone, l'Alpine ha presentato la A521, la monoposto con cui si presenterà al via del Mondiale di Formula 1 fine marzo, dopo la decisione di sostituire il marchio Renault con quello del brand più sportivo della Casa francese.

Il grande assente all'evento è stato Fernando Alonso, che non ha potuto raggiungere la Gran Bretagna a causa di un incidente mentre si allenava in bicicletta, nel quale ha rimediato la frattura della mascella, per la quale è stato anche operato. Una situazione che comunque per il momento non sembra mettere in dubbio la sua presenza ai test della settimana prossima in Bahrain.

Il due volte campione del mondo era l'uomo più atteso, visto che torna in Formula 1 dopo due anni d'assenza, ma a fare gli onori di casa è stato il suo compagno di squadra, il confermato Esteban Ocon. E' stata invece l'occasione per la prima uscita pubblica di Davide Brivio, manager che ha vinto tanto nel mondo delle due ruote, che fa il suo debutto nel Circus proprio come racing director di Alpine. Accanto a lui, c'era anche il team principal Marcin Budkowski.

Rispetto alla livrea che era stata presentata qualche settimana fa come tease, ora il colore dominante non è più il nero, ma il blu tipico del marchio Alpine. Di fatto la livrea riprende i colori della bandiera francese nella parte del retrotreno, oltre che sul muso e sulla parte superiore delle paratie dell'ala posteriore.

Intanto eccovi la prima immagine della vettura, ma rimanete con noi perché a breve arriveranno anche tutte le dichiarazioni dei protagonisti e gli approfondimenti tecnici.