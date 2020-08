AlphaTauri: Kvyat paga 5 posizioni sulla griglia per il cambio

Le due AlphaTauri sono state costrette a sostituire il cambio: per questa ragione Daniil Kvyat dovrà pagare cinque posizioni sulla griglia di partenza del GP di Gran Bretagna, dal momento che il pilota russo ha dovuto cambiare la trasmissione prima della sesta gara come recita il regolamento.

Il compagno di squadra Pierre Gasly, invece, non dovrà sottostare alla penalizzazione: il francese, infatti, si è dovuto ritirare in Ungheria per cui ha interrotto la sequenza di gare e può disputare le qualifiche senza il timore di dover subire dei provvedimenti dei commissari sportivi.

L’AlphaTauri adotta la trasmissione della Red Bull dello scorso che sulle monoposto di Milton Keynes avevano patito qualche problema di affidabilità che evidentemente non è stato risolto.