AlphaTauri: a Imola 4 giorni di test e un filming day!

L’AlphaTauri sta programmando un’intensa attività in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2021 con i test invernali che si effettueranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo.

La squadra diretta da Franz Tost, infatti, prima d’allora ha messo in calendario ben cinque giornate di collaudi all’Enzo e Dino Ferrari per allenare la propria coppia di piloti, dal momento che la sessione di Sakhir è limitata a soli tre giorni di lavoro (uno e mezzo per pilota), davvero pochi per avviare un nuovo campionato.

È curioso che i team abbiano deciso di ridurre all’osso i test collettivi, per poi aggirare il divieto di girare, facendo ricorso alle monoposto più vecchie. Sta di fatto che all’AlphaTauri sono perfettamente consapevoli che Yuki Tsunoda, giovane talento giapponese che arriva dalla Formula 2, ha bisogno di effettuare dei chilometri in vista del suo debutto nei GP.

Tsunoda è considerato un giovane del vivaio Red Bull in grado di andare molto forte, con la velocità nel sangue, ma il il 21enne nipponico ha bisogno di fare esperienza su una monoposto dalla gestione complessa come la F1.

È per questo che l’AlphaTauri ha varato cinque giorni di attività a Imola in due sessioni separate: la prima si effettuerà la prossima settimana (martedì 27 e mercoledì 28), mentre la seconda è in programma dal 23 al 25 febbraio.

La seconda notizia è che la squadra faentina ha intenzione di effettuare il primo filming day concesso dalla FIA con la nuova monoposto il 24 febbraio, per cui sarà possibile “sbirciare” la vettura con la quale Pierre Gasly e Yuki Tsunoda inizieranno la stagione 2021 dalle reti di Imola.

Ricordiamo che sarà una vettura con lo stesso telaio della AT01 ma che sarà profondamente rivista nell’aerodinamica per effetto dei tagli decisi a livello regolamentare per ridurre il carico del 10%: stando alle anticipazioni si presenterà anche con un muso stretto per sfruttare i due gettoni di sviluppo, mentre non adotterà per ragioni di costi il retrotreno della Red Bull RB16 che poteva essere introdotto senza l’assillo dei token.

Naturalmente nel programma di lavoro intensivo dedicato a Tsunoda, non mancheranno le opportunità di girare anche per il francese vincitore del GP d’Italia a Monza. Yuki già conosce la pista di Imola dove ha effettuato il suo debutto in F1 nel test del 4 novembre che ha fatto seguito tre giorni dopo al GP dell’Emilia Romagna.