Fernando Alonso ha deciso di salutare la F1 alla fine del 2018, ma da quel momento non c'è stato giorno che non sia stato nuovamente accostato a qualche team. Lo spagnolo, nonostante i suoi 38 anni, infatti, resta un pezzo pregiato del motorsport moderno.

Tra i suoi obiettivi per il futuro c'è sicuramente quello di provare a vincere la 500 Miglia di Indianapolis che gli consegnerebbe tra le mani la Tripla Corona. Un risultato davvero importante la sua carriera.

Fernando Alonso però potrebbe seriamente pensare di ritornare a correre in F1 dal 2021. All'orizzonte, infatti, non sembrano esserci grossi talenti nelle categorie minori e diverse squadre potrebbero decidersi di affidarsi all'usato sicuro.

Scorrimento Lista Il Campione del Mondo Fernando Alonso, Renault 1 / 39 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Fernando Alonso precede Jarno Trulli 2 / 39 Foto di: Toyota Racing Fernando Alonso e Michael Schumacher si congratulano l'uno con l'altro 3 / 39 Foto di: Ferrari Media Center Fernando Alonso 4 / 39 Foto di: LAT Images Fernando Alonso, Renault R25 taglia il traguardo e conquista la vittoria, dopo l'incidente di Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4-20, all'ultimo giro della corsa 5 / 39 Foto di: LAT Photographic Fernando Alonso, Renault, sul podio 6 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Podio: il secondo classificato Fernando Alonso, Renault F1 Team, il vincitore della gara Kimi Raikkonen, McLaren, il terzo classificato Juan Pablo Montoya, McLaren 7 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Podio: il secondo classificato Kimi Raikkonen, McLaren, il vincitore della gara Fernando Alonso, Renault F1 Team, il terzo classificato Michael Schumacher, Ferrari e Jonathan Wheatley, Chief Mechanic, Renault 8 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Podio: il secondo classificato Juan Pablo Montoya, McLaren; il vincitore della gara Fernando Alonso, Renault e il terzo classificato Jenson Button, BAR 9 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, Renault R25 10 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Podio: il vincitore della gara Giancarlo Fisichella, Renault F1 Team, il secondo classificato Rubens Barrichello, Ferrari, il terzo classificato Fernando Alonso, Renault F1 Team 11 / 39 Foto di: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault F1 Team R25 12 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso 13 / 39 Foto di: LAT Images Giancarlo Fisichella, Flavio Briatore and Fernando Alonso celebrate world championship 14 / 39 Foto di: LAT Images Race winner Fernando Alonso celebrates with Flavio Briatore 15 / 39 Foto di: LAT Images Race winner Fernando Alonso celebrates with Flavio Briatore 16 / 39 Foto di: LAT Images Podium: champagne for Fernando Alonso and Flavio Briatore 17 / 39 Foto di: LAT Images Podium: champagne for Fernando Alonso and Flavio Briatore 18 / 39 Foto di: LAT Images Podium: race winner Fernando Alonso celebrates 19 / 39 Foto di: LAT Images Podium: race winner Fernando Alonso with Jarno Trulli and Nick Heidfeld 20 / 39 Foto di: XPB Images Flavio Briatore talks, Fernando Alonso, Renault Sport F1 Team R25 21 / 39 Foto di: LAT Images Fernando Alonso, Ferrari F10, Michael Schumacher, Mercedes GP W01 22 / 39 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 Mercedes, Chris Dyer, ingegnere di pista, Ferrari, Fernando Alonso, Ferrari F10, Felipe Massa, Ferrari F10, sul podio 23 / 39 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 24 / 39 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Mark Webber, Red Bull Racing RB6, Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR5 Ferrari, Fernando Alonso, Ferrari F10 25 / 39 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10, Mark Webber, Red Bull Racing RB6 26 / 39 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 27 / 39 Foto di: LAT Images Fernando Alonso, Ferrari F10 28 / 39 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari 29 / 39 Foto di: Ercole Colombo Fernando Alonso, Ferrari F10 30 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Podio: Jenson Button, McLaren MP4-25 Mercedes, 2° classificato, Fernando Alonso, Ferrari F10, 1° classificato, e Felipe Massa, Ferrari F10, 3° classificato 31 / 39 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: il vincitore Fernando Alonso, Ferrari, il secondo classificato Sebastian Vettel, Red Bull Racing, il terzo classificato Mark Webber, Red Bull Racing 32 / 39 Foto di: LAT Images Fernando Alonso, Ferrari F10 33 / 39 Foto di: LAT Images Podio: il secondo classificato Felipe Massa, Ferrari con il vincitore Fernando Alonso, Ferrari e il terzo classificato Sebastian Vettel, Red Bull Racing 34 / 39 Foto di: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 Renault celebrates with Felipe Massa, Ferrari F10 and Fernando Alonso, Ferrari F10 after taking Pole Position 35 / 39 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari, Vitantonio Liuzzi, Force India 36 / 39 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Top3 after qualifying: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Ferrari 37 / 39 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Race winner Fernando Alonso, Ferrari 38 / 39 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Ferrari F10 39 / 39 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Ad infiammare ancor di più questa ipotesi però ci ha pensato l'ex pilota Martin Brundle, che attraverso Sky Sports ha dichiarato: "Fernando Alonso sulla griglia di Abu Dhabi mi ha confermato che vuole tornare in F1, molto probabilmente con la Renault. Attualmente il focus è tutto sui nuovi talenti in F1, ma dopo Leclerc e Verstappen non c'è una gran fila di talenti che bussano alla porta in questo momento. Persino il vivaio Red Bull è bloccato in questo momento".

Nando ha corso con la Renault dal 2003 al 2006 e poi nel 2008 e nel 2009 raccogliendo risultati clamorosi. In particolare, sotto la gestione Briatore nel biennio 2005-2006 lo spagnolo si è laureato per due volte campione del mondo interrompendo l'Era Ferrari-Schumacher. Un suo ritorno con il team francese sembra decisamente possibile anche se nel 2021 Alonso avrà ormai 40 anni. Raikkonen però ci ha insegnato che l'età nel motorsport, certe volte, è decisamente relativa.