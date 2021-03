Alonso parla per la prima volta dopo l’incidente

Fernando Alonso ha avuto un incidente lo scorso 11 febbraio mentre si allenava in bicicletta a Lugano, in Svizzera, località dove risiede. Dopo essere stato trasportato in ospedale con l’ambulanza, senza aver mai perso conoscenza, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per fissare la frattura della mascella, per cui è rimasto ricoverato per 48 ore.

Il due volte campione del mondo di Formula 1 è uscito dall’ospedale di Berna sulle sue gambe e ha ripreso gli allenamenti qualche giorno dopo, come dimostrano i vari post pubblicati sui suoi profili social. Tuttavia, l’attuale situazione sanitaria nel Regno Unito e le restrizioni sui viaggi hanno fatto sì che lo spagnolo decidesse di non recarsi a Enstone, sede del team Alpine, per la presentazione di martedì 2 marzo. Dunque, non ha dovuto perdere i 10 giorni di quarantena in Gran Bretagna ed i 10 del rientro in Svizzera, che avrebbero compromesso il suo piano di recupero.

Per la prima volta dall’incidente, Alonso ha parlato pubblicamente in un video postato dal team Alpine quest’oggi sui canali social: “Ciao a tutti. Come già sapete, non potrò essere alla presentazione del team questo martedì nel Regno Unito. Le attuali restrizioni dei viaggi tra Svizzera e Gran Bretagna rendono la possibilità di viaggiare molto complicata. Ma, ad ogni modo, sarò presente, non importa che non ci sia fisicamente. Non vedo l’ora di mostrarvi la monoposto, i nuovi colori e provare la nuova tuta. Sono molto emozionato, ci vediamo presto”.

Nel 2021 infatti Alonso rientra in Formula 1 dopo due stagioni fuori, in cui ha corso nella Indy 500, nella 24 Ore di le Mans, nel WEC e nella Dakar. Lo spagnolo affronterà la sua 18esima stagione nel Circus, con il desiderio di poter creare un team vincente quando il regolamento cambierà drasticamente nel 2022. L’asturiano ha già provato la Renault del 2018 lo scorso anno, effettuando test in diversi circuiti e recuperando il feeling si andare a più di 300 km/h e molto vicino al suolo.