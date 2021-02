Fernando Alonso non sarà presente alla presentazione della Alpine della prossima settimana. Il due volte campione del mondo, che tornerà in Formula 1 proprio in questa stagione dopo due anni di assenza, sarà costretto a saltare l’appuntamento atteso da tutti i fan a causa delle conseguenze dell’incidente avvenuto in Svizzera nelle scorse settimane.

Alonso è stato investito da una automobilista ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mandibola per poi essere dimesso dalla struttura ospedaliera dopo un periodo di osservazione di 48 ore.

Nonostante le perplessità circa la sua presenza per l’inizio del campionato siano state subito diradate, lo spagnolo non sarà della partita il 2 marzo, giorno in cui cadranno i veli dalla monoposto che segnerà il suo ritorno in Formula 1.

Il team Alpine ha rilasciato un comunicato nel quale afferma: “Ci dispiace confermare l’assenza di Fernando Alonso durante l’incontro con i media”.

“L’attuale situazione sanitaria non gli consente di svolgere alcuna attività di comunicazione e di marketing che potrebbe pregiudicare la preparazione della sua stagione”.

“Pubblicheremo un Q&A disponibile per i media, mentre Fernando sarà disponibile a parlare con la stampa in occasione dei test pre-stagionali del Bahrain”.

La Alpine sarà svelata in occasione di un evento virtuale nel corso del quale oltre al confermato Esteban Ocon sarà presentato ufficialmente anche Davide Brivio, l’ex team manager della Suzuki in MotoGP giunto nel team con il ruolo di racing director.

Sarà presente anche il CEO di Alpine, Laurent Rossi, che parteciperà all’incontro con i media così come il direttore esecutivo Marcin Budkowski.