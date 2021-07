Alonso: "Non pensavo di correre in Formula 1 a 40 anni"

La conferenza stampa del giovedì dell’Hungaroring è stata l’occasione per celebrare il compleanno di Fernando Alonso. Lo spagnolo ha tagliato il traguardo dei quarantenni nella stagione del suo ritorno in Formula 1, ed ovviamente l’essere entrato negli “anta” è stato l’argomento principale della chiacchierata tra il due volte campione del mondo e la stampa.

Quando gli è stato chiesto se si sarebbe mai immaginato di correre in Formula 1 a 40 anni quando ha esordito nel 2001, Fernando ha risposto in modo secco: “Probabilmente no. Quando sei giovane vivi solo il presente, non pensi molto al futuro. Sei sempre concentrato sul weekend di gara e difficilmente pensi a come proseguirà la tua carriera negli anni successivi”.

Vent’anni fa Alonso ha fatto il suo debutto con la Minardi, impressionando subito tutto il paddock, per poi trascorrere l’intero 2002 come collaudatore per la Renault e tornare come pilota ufficiale, sempre con il team transalpino, l’anno successivo e conquistare due titoli iridati nel 2005 e nel 2006.Fe

Fernando ha poi spiegato come l’esperienza accumulata gli sia servita per abituarsi ad una realtà scioccante come quella della Formula 1.

“Adesso le sensazioni sono differenti e sono abituato a questo sport, ma quando ho debuttato ero un ragazzino senza esperienza che veniva da una piccola città nel nord della Spagna. Per i primi cinque, sei, sette anni è stato scioccante far parte di questo mondo. Poi mi sono abituato a tutto”.

“Adesso conosco il modo in cui le cose funzionano e riesco a godermi di più il momento”.

Per celebrare il quarantesimo compleanno del suo pilota, la Alpine ha deciso di ornare il motorhome con decorazioni dedicate, mentre Sebastian Vettel, intervistato in contemporanea con lo spagnolo, ha fatto gli auguri di persona all’asturiano.

Nonostante abbia compiuto 40 anni, Alonso non si sente affatto vecchio e si è detto certo che l’età anagrafica non corrisponda a quella fisica e mentale.

“Non sento di aver compiuto 40 anni. Ovviamente se guardo a quel numero rimango stupito, ma è un’età che non corrisponde a quello che sento”.

Anche Sebastian Vettel è intervenuto sull’argomento sottolineando come la sua avventura in Formula 1 terminerà ben prima del compimento dei 40.

“Non credo che correrò fino a quell’età ma, come abbiamo visto con Fernando, non si può mai sapere. Al momento, però, lo escluderei”.