Alonso: "La Renault ha riacceso il mio spirito competitivo"

105 giri ed il miglior tempo di giornata in 1’36’’333. E’ questo il bilancio di Fernando Alonso al termine della tanto contestata giornata di test dedicata ai giovani piloti andata in scena sul tracciato di Abu Dhabi che ha definitivamente calato il sipario sulla stagione 2020 di Formula 1.

Il pilota asturiano, già presente nei box del team transalpino nello scorso weekend, ha avuto la possibilità di tornare al volante della R.S.20 dopo il filming day effettuato a Barcellona ad ottobre ed ha subito girato con tempi migliori rispetto a quanto fatto da Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

Una giornata, quella di Alonso, spesa per ritrovare confidenza con il mondo della Formula 1 e per prendere le misure ad una monoposto che lo accompagnerà il prossimo anno in quella che sarà la stagione di ritorno nella massima serie.

“E’ stato bello sedersi al volante di una vettura attuale e sperimentare quello che è in grado di fare”. Queste le prime parole del 2 volte campione del mondo che nelle ultime settimane ha girato alla guida della R.S.18 nel corso di un test a Sakhir.

La monoposto di quest’anno, nonostante il quinto posto in classifica costruttori, si è rivelata un notevole passo avanti rispetto a quella del 2018. Alonso ha subito annusato il grande potenziale a disposizione ed è apparso già affamto.

“E’ stato davvero bello tornare in macchina e soprattutto lavorare con il team di gara. Ho provato la vettura del 2018 in preparazione di questo test, ma la monoposto 2020 sembra essere più seria ed ha riacceso in me lo spirito competitivo”.

Durante l’ultimo gran premio dell’anno, per nulla emozionante, le telecamere hanno spesso inquadrato l’asturiano nel box della scuderia francese attento a studiare ogni dettaglio ma desideroso di poter tornare in pista.

Alonso ha spiegato come l’aver trascorso l’intero fine settimana nel garage della squadra sia stato però utile in vista di questo ultimo test stagionale.

“Nel corso del weekend ho osservato da vicino i progressi del team è stato bello poter mettere in pratica quello che ho imparato sia fuori che dentro l’abitacolo”.

Che il test di Fernando sia stato al centro delle critiche è cosa nota. La deroga che ha potuto sfruttare la Renault ha fatto infuriare molti team rivali e stando a quanto dichiarato proprio dallo stesso Fernando questa giornata è stata sfruttata appieno non solo per consentire allo spagnolo di togliersi la ruggine di dosso, ma anche per non perdere tempo prezioso il prossimo anno quando i test pre-stagionali saranno ridotti ad un giorno e mezzo per pilota.

“Oggi abbiamo effettuato molte regolazioni basiche come quella relativa al sedile, al posizionamento dei pedali e così via ed è stato un vantaggio aver svolto oggi tutte queste cose dato che in inverno avremo a disposizione solo un giorno e mezzo di test”.

“Abbiamo svolto tutto il lavoro che ci eravamo prefissati ed adesso ci apprestiamo a trascorrere il Natale con un buono spirito e tutti motivati”.