Alonso: "Eccessiva la penalizzazione per Verstappen"

Il Gran Premio di Monza verrà sicuramente ricordato più per il contatto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton alla prima variante che per la doppietta conquistata dalla McLaren con Ricciardo e Norris, ma è indubbio che quanto accaduto ai due principali protagonisti della stagione abbia attirato l’attenzione di stampa e tifosi.

Al termine della gara sono stati chiesti pareri ai piloti e Fernando Alonso non si è fatto problemi nel criticare la decisione presa dalla direzione gara di penalizzare Max Verstappen.

Secondo il due volte campione del mondo, infatti, quanto accaduto domenica è stato un semplice incidente di gara.

“Sono entrambi due piloti di altissimo livello e stanno lottando al limite per la conquista del titolo. Oggi si è trattato di un episodio sfortunato. La Red Bull è saltata sul cordolo e poi le ruote delle due vetture sono entrate in contatto provocando il decollo di Max sull’auto di Lewis”.

“Tuttavia si è trattato di un incidente a bassissima velocità. Non c’era alcun pericolo. Probabilmente è stato più duro quanto accaduto a Silverstone, ma oggi si è trattato di un semplice incidente di gara”.

“Lewis ha allargato la traiettoria alla staccata della prima variante per cercare di forzare Max all’esterno e costringerlo a tagliare la chicane. Max, però, non ha tagliato ed è rimasto all’esterno e non c’era modo per entrambi di percorrere affiancati quel tratto”.

“Tutti e due hanno fatto quello che andava fatto e sfortunatamente si sono toccati. Ho guardato il replay della partenza ed anche Giovinazzi e Leclerc si sono toccati allo stesso modo, così come Stroll e Perez. L’unica differenza è stata che le ruote non sono entrate in contatto”.

“Quella che abbiamo visto tra Max e Lewis è una manovra tipica che si compie in quel tratto della pista, ma sono stati sfortunati quando le ruote sono entrate in contatto”.

Opinione differente è stata espressa da Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, che ha concluso al sesto posto il suo primo GP di Monza in rosso, ha parlato di un incidente che poteva essere evitato.

“Un incidente è sempre evitabile. Credo che due piloti non entrano in contatto se uno dei due non lo vuole. Stanno lottando duramente dato che sono in lizza per il titolo ed ovviamente sono più esposti a questo tipo di incidenti”.

“Abbiamo già visto queste immagini in passato e credo che sia parte della Formula 1. Io ho un’idea molto chiara di quanto accaduto, ma non entrerò nei dettagli. Credo che ne dovremo discutere al prossimo meeting tra noi piloti”.

Anche Charles Leclerc ha fornito il suo punto di vista sullo scontro Verstappen – Hamilton: “Credo sia normale assistere ad incidenti simile tra due piloti in lotta per il titolo affamati di successo. Questo tipo di lotte è comprensibile e ne abbiamo già viste molte in passato”.